Обновили правила въезда в Украину: как будет работать приложение "Вдома"

"Вдома" должно подтянуть отрицательный результат, после чего приложение можно удалить. Фото: thedigital.gov.ua

Отныне при пересечении государственной границы невакцинированным нужно на 72 ч. установить приложение "Вдома".

Необходимости проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица больше нет. Приложение будет действовать, пока человек не сделает ПЦР-тест или тест на антиген, говорится на сайте Минцифры.

"Вдома" должно подтянуть отрицательный результат, после чего приложение можно удалить. В случае положительного результата нужно позвонить семейному врачу", - отмечают в ведомстве.

Для регистрации в приложении необходимо указать:

- фамилию, имя, отчество;

- серию и номер паспорта;

- место самоизоляции и номер телефона.

Если человек по каким-либо причинам не сделает тест после пересечения границы, через 72 ч. приложение деактивируется, а информацию автоматически передадут в правоохранительные органы. Они выборочно будут проверять пребывание в месте самоизоляции.

Гражданам Украины, которые откажутся установить приложение, придется пройти двухнедельную обсервацию. Иностранцам же будут отказывать во въезде на территорию страны.

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Евросоюз на этой неделе планирует исключить Украину из перечня безопасных для путешествий стран. Ее добавили в июле в список третьих безопасных стран. Но всплеск недавних новых случаев Covid-19 означает, что страна больше не будет в этом списке.