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Обновили правила прохождения службы в ВСУ

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Обновили правила прохождения службы в ВСУ
Изменились правила прохождения военной службы. Фото: РБК

Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении украинцами военной службы в Вооруженных силах Украины.

Уточнили норму о заключении первого контракта с выпускниками высших военных учебных заведений и курсов подготовки офицерского состава. Документ определяет, что с курсантами ВУЗов и слушателями курсов, не имеющих офицерских званий, после успешного окончания обучения (подготовки) на должностях лиц сержантского, старшинского и офицерского состава контракт заключается сроком на 5 лет, а по специальностям летного состава лиц офицерского состава авиации - на 10 лет, сообщает Офис президента.

Указ президента также определяет срок прохождения военной службы. Он может быть продлен по новому контракту для рядовых - на 3 года, сержантам и старшинам - от 3 до 5 лет.

Предусматривается введение первичного военного звания для только что призванных лиц - рекрутов. После принятия присяги им присваивается звание рядового (матроса).

Для лиц офицерского состава водится первичное воинское звание младшего лейтенанта (ранее - лейтенанта, в отдельных случаях - младшего лейтенанта).

Уточняются сроки выслуги в воинском звании, нормы об очередном и досрочном присвоении, освобождения от должностей военнослужащих и ряд других положений.

Указом №486/2021 признаны утратившими силу ряд указов президента Украины о прохождении воинской службы в ВСУ, СБУ, Управлении госохраны, Госпогранслужбе, Госспецсвязи, Службе внешней разведки.

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Президент России Владимир Путин после учений "Запад-2021" оставил в приближенных к границе Украины районах многочисленные армейские батальоны. Украинское командование не фиксирует массового возвращения военных РФ к местам постоянной дислокации.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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