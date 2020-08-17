Обнародовали видео поджога редакционного автомобиля "Схем"

Неизвестные сожгли возле дома водителя автомобиль съемочной группы программы "Схемы". Фото: Скриншот с видео

Корреспонденты программы "Схемы" опубликовали видео поджога редакционного автомобиля.

Запись обнародовали на канале "Радио Свобода" в Youtube.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт исключил вероятность несчастного случая в пожаре авто "Схем"

"В ночь на 17 августа неизвестные подожгли авто" Схем ", которое принадлежит водителю и члену съемочной группы Борису Мазуру. В течение всей ночи и дня на месте инцидента работали полиция и журналисты программы." Схемы "собрали видео из близлежащих камер наблюдения и от свидетелей инцидента - и наконец нашли зафиксирован момент поджога ", - говорится в подписи к видео.

В ночь на 17 августа неизвестные сожгли возле дома водителя автомобиль съемочной группы программы "Схемы". По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля - "Короли дорог", о первых лиц государства, нарушающих ПДД.