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воскресенье, 28 февраля 2021 08:25

Обнародовали секрет быстрого похудения перед весной

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Обнародовали секрет быстрого похудения перед весной
Походите вечером босиком. Сделайте перед сном теплые ванночки и массаж для ног. Фото: pixabay.com

28 февраля повышается хрупкость зубной эмали. Не допускайте резкого изменения температуры блюд и напитков во время еды. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Улучшите фигуру, если избавитесь привычки есть перед сном, - говорит астрологиня. - В этом и есть весь секрет быстрого похудения перед весной. Налегайте на яблоки, киви, апельсины и салаты. Хорошо промывайте почки. Не провоцируйте появления застойных явлений в мочегонных путях. Уделите больше внимания личной гигиене. Походите вечером босиком. Сделайте перед сном теплые ванночки и массаж для ног. Через уход за ногами улучшится общее самочувствие".

Овен

Отложите посещение солярия и сауны. Ультрафиолетовое излучение вредно для вашей кожи. Не перегревайте тело.

Телец

Слишком чувствительной становится кожа лица. Испытания новой декоративной косметики лучше отложить. Она может привести к появлению аллергических реакций.

Близнецы

Будут беспокоить отеки травмированных ранее суставов. Попейте целебные чаи с мочегонных трав. Уменьшайте нагрузку на суставы.

Рак

В случае заболевания гриппом или простудой придерживайтесь постельного режима. Не переносите болезнь на ногах. Она затянется надолго.

Лев

Не допускайте интеллектуальной перегрузки. Так можно спровоцировать спазмы сосудов головного мозга. Пейте чай с медом.

Дева

Отложите операции на органах дыхания. Лечить гайморит методом прокола не следует. Это не даст желаемого результата.

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Весы

Не находитесь в течение длительного времени в душных помещениях. Могут появиться головная боль и головокружение. Перед сном хорошо проветривайте комнату.

Скорпион

Усильте уход за кожей рук. Пользуйтесь резиновыми перчатками во время выполнения работы по дому. Вечером сделайте массаж рук.

Стрелец

Вы будете иметь хорошее самочувствие. Поддерживайте организм в хорошей физической форме. Время избавиться от вредных привычек.

Козерог

Уделите больше внимания водным процедурам. Не допускайте обезвоживания организма. Начните регулярные занятия плаванием.

Водолей

Отложите поход к офтальмологу. Поставленный в этот день диагноз потребует дальнейшего подтверждения. Подбирать очки не время.

Рыбы

Будет наблюдаться общее ослабление организма. Могут напомнить о себе хронические болезни. Займитесь профилактикой заболеваний.

27-28 февраля лучше провести дома. Откажитесь от походов на дискотеку или в ресторан. Астрологиня назвала знаки, в которых жизнь начнет налаживаться.

Автор: Gazeta.ua
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