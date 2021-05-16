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воскресенье, 16 мая 2021 12:28

Обнародовали алгоритм вакцинации педагогов от коронавируса

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Обнародовали алгоритм вакцинации педагогов от коронавируса
В Украине начнется вакцинация педагогов с 24 мая. Фото: Reuters

По прибытии доз вакцины от коронавирус Pfizer в Украине должна начаться вакцинация работников образования.

Об этом сообщила пресс-служба МОН.

Министерство здравоохранения обнародовало алгоритм записи педагогов на вакцинацию от коронавируса.

Для того, чтобы записаться на вакцинацию от коронавируса работники учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального, профессионального перед высшими и высшего образования должны обратиться к руководителям учебных заведений.

После этого руководители учебных заведений должны сформировать списки желающих сделать прививки и направить их в местные органы управления образованием. Эти списки передают областным департаментам образования или КГГА.

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Департаменты образования передают полученные от учебных заведений списки департаментам здравоохранения. А руководители высших учебных заведений сами направляют списки в департаментов здравоохранения.

Затем региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителей учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет к учебному заведению для вакцинации коллектива.

Если список нужно уточнить, то это необходимо сделать до первого приезда мобильной бригады. После первого приезда мобильной бригады любые изменения в списках согласуются с региональными координаторами по вакцинации в индивидуальном порядке

Вакцинация работников образования начнется с 24 мая.

В Украине стартовала вакцинация от коронавируса граждан, записавшихся в электронную очередь через приложение Дія.

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Дата
16
мая

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