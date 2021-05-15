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суббота, 15 мая 2021 19:39

В Украине началась вакцинация с очереди в Дія

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В Украине началась вакцинация с очереди в Дія
С помощью вакцинации людей из очереди планируют ускорить темпы иммунизации. Фото: Reuters

В Украине стартовала вакцинация от коронавируса граждан, записавшихся в электронную очередь через приложение Дія.

В эти выходные получить прививку согласились около 3 тыс. человек в возрасте от 65 лет. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

Всего в очередь на вакцинацию записались 30 888 человек 65+.

"Приоритет делали на эти выходные, но если человек мог только в четверг или пятницу прийти, то ему никто не отказывал", - сказал Ляшко.

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Пока прививки делают только тем из списка Действия, которые относятся к приоритетным групп.

Сейчас общее количество прививок с начала кампании составляет 936 499. Две дозы получили 13 661 человек.

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более смертоносным, чем первый. Для победы над коронавирусом мировое сообщество должно применять комбинацию мер, одна из которых - это вакцинация.

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