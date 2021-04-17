Облачность, дождь и заморозки: погода в ближайшие дни не порадует

18 апреля циклон принесет в Украину осложнение погоды. Фото: unsplash.com

Осложнение погодных условий, дожди и похолодание до заморозков принесет в Украину циклон.

Такой прогноз погоды на воскресенье 18 апреля и начало следующей недели дала синоптик Наталья Диденко.

"В воскресенье осадков в Украине будет мало. Но сформируется небольшой циклон на северо-востоке Украины. Его центр будет вблизи Черниговщины, Сумщины. Возьмет под свое влияние Киевскую область, часть Житомирщины, северные районы Харьковщины. Фронтальным хвостиком дотянет до районов Ровенщины и Волыни" - рассказала метеоролог.

Поэтому над упомянутыми территориями будет облачно и дождливо. В ночь на воскресенье в этих регионах наименьшая вероятность заморозков. В отличие от остальной территории, где синоптик прогнозирует заморозки на почве.

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Днем тоже не будет жарко - температура воздуха будет колебаться в пределах +9 ...+13°С. В зоне действия циклона будет прохладнее : +7...+12°С.

В Киеве ожидают дождь, температура воздуха не превысит +10°С.

Синоптик предупредила, что с понедельника циклон принесет осложнения погодных условий на всей территории Украины - дожди и похолодание. Поэтому пока существенного потепления украинцам ожидать не стоит.

В Карпатах 16 апреля до сих пор держится зимняя погода. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -8°С, идет мелкий снег. В горах ограничена видимость до 30 м и метель, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост