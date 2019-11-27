Объявили тендер на достройку моста в Запорожье

 
Ексклюзивы
1/5
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 990
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 693
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 945
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 10503
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1593
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1008
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 936
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6246
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2709
Фото
Все фото
5
5
5
4
6
Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии
Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
Во Львове выпал первый снег
Во Львове выпал первый снег
Украинка рассказала об опыте обучения и жизни во Франции
Украинка рассказала об опыте обучения и жизни во Франции
Видео
Все видео
Показали трейлер патриотической украинской комедии "Наши котики"
Показали трейлер патриотической украинской комедии "Наши котики"
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6246
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2709
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2286
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1296
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1215
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 819
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
среда, 27 ноября 2019 05:05

Объявили тендер на достройку моста в Запорожье

  Комментировать
Объявили тендер на достройку моста в Запорожье
Мост в Запорожье не могут построить 15 лет.

Для строительства моста в Запорожье, о котором говорят много лет, объявили тендер.

"Три недели назад был в Запорожье, где поставил задачу подготовить и объявить тендер на достройку всем известного моста. Так вот, тендер объявили. А уже в начале следующего года начнем строительство", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук у Фейсбук.

Он обещает, что "первую часть объекта "Укравтодор" завершить уже через два года. Туда входит строительство 21 искусственного сооружения, в том числе двух мостов через Днепр с выездами на Прибрежную магистраль и проспект Соборный. Эта часть строительства откроет проезд с правобережной части города через Днепр и острова Хортица по трем полосам движения с выездом на прибрежные магистраль и ул. Тюленина. Это уже существенно разгрузит движение в городе".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это какой-то трэш" - премьер Гончарук от увиденного в Запорожье

Гончарук подчеркнул, что "строительство этого моста - наш приоритет. Символу коррупции, который уже 15 лет никак не могут построить, - не место в современной Украине". Нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил, что в госбюджете-2020 заложили часть средств.

"Первые 1,25 млрд грн уже заложили на следующий год, но мы планируем привлечь различные финансовые инструменты, чтобы ббыли более быстрые темпы строительства. Мы можем строить Европу в Украине, но для этого надо строить не стены, а мосты", - написал Криклий в Facebook.

Премьер-министр Алексей Гончарук приехал в Запорожье и ужаснулся от моста-долгостроя. "Город с большим потенциалом, но заброшенное неэффективным менеджментом. За примерами далеко ходить не надо".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Объявили тендер на достройку моста в Запорожье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 21663
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 2 Просмотров: 20475
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
3
 2 Просмотров: 7542
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 7452
Просят опознать труп после ДТП (18+)
Просят опознать труп после ДТП (18+) Просмотров: 6885
Общество
Рождественский пост: календарь питания на каждый день
Рождественский пост: календарь питания на каждый день Просмотров: 126
Гонтарева в Лондоне пожаловалась на "настоящего дьявола" Коломойского
Гонтарева в Лондоне пожаловалась на "настоящего дьявола" Коломойского Просмотров: 270
Ползающий фонарь можно увидеть на ВДНХ
Ползающий фонарь можно увидеть на ВДНХ Просмотров: 108
Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии
Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии
5
 Просмотров: 279
"Крестный отец" контрабанды сам придет в прокуратуру
"Крестный отец" контрабанды сам придет в прокуратуру Просмотров: 576
Больше всего комментируют
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
5
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
2
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Голосов: 47133
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua