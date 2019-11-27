Объявили тендер на достройку моста в Запорожье

Мост в Запорожье не могут построить 15 лет.

Для строительства моста в Запорожье, о котором говорят много лет, объявили тендер.

"Три недели назад был в Запорожье, где поставил задачу подготовить и объявить тендер на достройку всем известного моста. Так вот, тендер объявили. А уже в начале следующего года начнем строительство", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук у Фейсбук.

Он обещает, что "первую часть объекта "Укравтодор" завершить уже через два года. Туда входит строительство 21 искусственного сооружения, в том числе двух мостов через Днепр с выездами на Прибрежную магистраль и проспект Соборный. Эта часть строительства откроет проезд с правобережной части города через Днепр и острова Хортица по трем полосам движения с выездом на прибрежные магистраль и ул. Тюленина. Это уже существенно разгрузит движение в городе".

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Гончарук подчеркнул, что "строительство этого моста - наш приоритет. Символу коррупции, который уже 15 лет никак не могут построить, - не место в современной Украине". Нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил, что в госбюджете-2020 заложили часть средств.

"Первые 1,25 млрд грн уже заложили на следующий год, но мы планируем привлечь различные финансовые инструменты, чтобы ббыли более быстрые темпы строительства. Мы можем строить Европу в Украине, но для этого надо строить не стены, а мосты", - написал Криклий в Facebook.

Премьер-министр Алексей Гончарук приехал в Запорожье и ужаснулся от моста-долгостроя. "Город с большим потенциалом, но заброшенное неэффективным менеджментом. За примерами далеко ходить не надо".