Объявили штормовое предупреждение: как уберечься

Сегодня по всей стране ожидается опасное усиление ветра.

Объявили первый уровень опасности, желтый, сообщает Укргидрометцентр.

"18 января в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Автор: meteo.gov.ua В Украине объявили штормовое предупреждение

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

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В связи со снегопадами и метелями 18 января на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Рекомендации, которых стоит придерживаться во время сильного ветра:

- спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- на улице держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу.

В случае падения деревьев или веток, травмировании людей надо немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

18 января в Украине будет холодно и ветрено. В Киеве Крещенский святвечер пройдет с морозцем, днем ожидается -2...4°С. Снег в столице 18 января вероятен, но небольшой, будет чередоваться с прояснениями. На дорогах гололедица. Ветер с северо-запада сильный и штормовой. Порывы возможны более 15 м/с.