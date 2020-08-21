"Нужно требовать полного вывода российской армии, а не сдавать свои позиции" - дипломат

Владимир Василенко: Переговоры нужно вести только с Россией. Требовать полного вывода, российской армии с нашей территории. Фото: Тарас Подолян

Мнение, что сегодня можем освободить Крым и Донбасс - иллюзия. Задача сейчас - не понести больших территориальных потерь.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Владимир Василенко.

"Надо укреплять армию, мобилизовать общество, помочь ему осознать степень российской угрозы. Только когда Кремль будет понимать, что Украина способна защитить себя, а общество не воспринимает идеи "русского мира", следует надеяться на справедливое урегулирование", - отмечает эксперт.

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Нельзя сейчас отводить войска, настаивает он.

"Особенно, когда реального прекращения огня не произошло. Кремль пытается заставить Украину пойти на переговоры с оккупационными администрациями, олицетворяемые так называемыми ЛНР и ДНР. Тезис, что "надо услышать народ Донбасса и общаться с ними вместо переговоров с агрессором", ошибочен в своей основе. Переговоры надо вести только с Россией. Требовать полного вывода, российской армии с нашей территории на востоке и в Крыму, а не соглашаться на отвод украинских войск из собственной земли. Это закономерное требование с точки зрения международного права. После установления контроля над украинской-российской границей могут начаться переговоры о каких-то компромиссах с РФ", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Владимиром Василенко читайте в журнале "Країна" от 27 августа.

В рамках рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) были достигнуты договоренности о 20 участков разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года.