"Нужно размещения американских подразделений в Украине" - Климкин о статусе основного союзника США

Павел Климкин: Просто получения статуса на бумаге нам ничего не даст - сможем только повесить его на стену. Фото: Тарас Подолян

Статус основного союзника США вне Североатлантического альянса это - не панацея. Важно, что будет означать на практике.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Япония и Бахрейн считаются особыми союзниками США. Однако имеют совершенно разные условия договора. Этот статус есть у 15 стран. Какие-то из соглашений содержат лишь общие положения. Другие включают элементы гарантий безопасности. Просто получения статуса на бумаге нам ничего не даст - сможем только повесить его на стену. Это пустая корзина, который еще надо чем-то наполнить. Например, если договором о статусе особого союзника утвердим размещения американских подразделений и инфраструктуры в Украине", - считает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "На Донбасс должны зайти французские жандармы или итальянские карабинеры" - Климкин





По словам дипломата, в Украине есть мантра - двухпартийный консенсус поддержки нашего государства должно быть при любой администрации.

"Тогда украинцы в Конгрессе будут получат нужные санкции против РФ или помощь в любой момент. Это должно быть всегда, независимо от того, кто сидит в Овальном кабинете", - добавляет Климкин.

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте в журнале "Країна" от 20 февраля или здесь.