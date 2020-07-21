"Нужно перестать быть сырьевой страной" - эксперт о проблемах в промышленности

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 918
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
1 Просмотров: 369
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 477
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1260
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3258
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 441
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 963
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 873
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
Фото
Все фото
7
5
1
11
7
В Черном море проходят украинско-американские учения &quot;Си Бриз&quot; — впечатляющие фото
В Черном море проходят украинско-американские учения "Си Бриз" — впечатляющие фото
К концу недели жару сменит прохлада
К концу недели жару сменит прохлада
Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей
Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей
В Киеве выбрали Бизнес-леди 2020
В Киеве выбрали Бизнес-леди 2020
Нашли завернутое в ковер тело мужчины
Нашли завернутое в ковер тело мужчины
Видео
Все видео
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
В Украине показали масштабное световое шоу дронов
В Украине показали масштабное световое шоу дронов
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
Патрульные остановили движение, чтобы перевести утят через дорогу
Патрульные остановили движение, чтобы перевести утят через дорогу
Девушку избили за два места в маршрутке
Девушку избили за два места в маршрутке
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1251
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5094
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1440
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3573
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
20 июля 2020
Просмотров: 630
На роду написано
Кажуть, прізвище лишає відбиток на долі людини. Я в таке не вірю, але життя постійно підкидає сюжети для роздумів на цю тему. Знайома з прізвищем ...
вторник, 21 июля 2020 16:32

"Нужно перестать быть сырьевой страной" - эксперт о проблемах в промышленности

  Комментировать
&quot;Нужно перестать быть сырьевой страной&quot; - эксперт о проблемах в промышленности
Андрей Новак: Еще 30 лет назад тогдашняя Украинская ССР производила все: от иголки до космических ракет. Фото: gazeta.ua

Образование должности министра по стратегическим отраслям промышленности очень актуально для нашей страны. Сейчас фактически должны провести повторную индустриализацию в государстве.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономист Андрей Новак.

"Еще 30 лет назад тогдашняя Украинская ССР производила все: от иголки до космических ракет. Сейчас мы производим в основном сырье с низкой добавленной стоимостью. Поэтому все больше импортируем из-за рубежа. Такое положение вещей привело к тому, что по данным Евростата, в Украине самый низкий уровень доходов населения. При этом имеем лучшие в Европе климатические, природные ресурсы. Одни из самых профессиональных и мотивированных кадров, которые вынуждены уезжать. Мы не можем реализовать свой потенциал", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Опытный, но есть коррупционные риски" - эксперт оценил нового министра

По его мнению, промышленность - основа экономического благосостояния любой страны.

"Сфера услуг не может обеспечить нужный для нас рост ВВП. Поэтому министр должен сконцентрировать все свои силы на том, чтобы Украина перестала быть сырьевой экономикой. Нужно создать в нашем государстве конечные циклы производства в области сельской промышленности, металлургии, машиностроения. Так сможем продавать уже готовые товары с большой добавленной стоимостью", - добавляет Андрей Новак.

16 июля Верховная Рада назначила вице-премьером и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности 57-летнего Олега Уруского.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Нужно перестать быть сырьевой страной" - эксперт о проблемах в промышленности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Партия Зеленского победила на выборах

Восставших узников приговорили к высшей мере наказания

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Одно из чудес света разрушило землетрясение

Ловца диких животных называли живодером

Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке

Завершилась самая популярная книжная серия всех времен

Самое читаемое
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа Просмотров: 25866
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
 Просмотров: 10539
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 8316
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
4
 Просмотров: 7659
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
6
 Просмотров: 6166
Общество
Отсутствие интернета и компьютеров ограничивает селян от доступа к медуслугам, а больницы - от доступа к финансированию - Зубко
Отсутствие интернета и компьютеров ограничивает селян от доступа к медуслугам, а больницы - от доступа к финансированию - Зубко Просмотров: 45
Спикеры STEM is FEM рассказали украинским школьницам об обучении за рубежом
Спикеры STEM is FEM рассказали украинским школьницам об обучении за рубежом Просмотров: 135
Украина должна рассчитывать на свои силы в борьбе с пандемией коронавируса - Маркосян
Украина должна рассчитывать на свои силы в борьбе с пандемией коронавируса - Маркосян Просмотров: 72
Разбогатеть за танцы с диваном. Известны победители первого сезона Divan Dance
Разбогатеть за танцы с диваном. Известны победители первого сезона Divan Dance Просмотров: 279
Большинство украинцев недовольны работой Зеленского - опрос
Большинство украинцев недовольны работой Зеленского - опрос Просмотров: 504
Больше всего комментируют
6
Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
5
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
3
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
1
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
1
Украина назвали страной с самым высоким уровнем преступности в Европе
Голосов: 52331
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua