"Нужно перестать быть сырьевой страной" - эксперт о проблемах в промышленности

Андрей Новак: Еще 30 лет назад тогдашняя Украинская ССР производила все: от иголки до космических ракет. Фото: gazeta.ua

Образование должности министра по стратегическим отраслям промышленности очень актуально для нашей страны. Сейчас фактически должны провести повторную индустриализацию в государстве.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономист Андрей Новак.

"Еще 30 лет назад тогдашняя Украинская ССР производила все: от иголки до космических ракет. Сейчас мы производим в основном сырье с низкой добавленной стоимостью. Поэтому все больше импортируем из-за рубежа. Такое положение вещей привело к тому, что по данным Евростата, в Украине самый низкий уровень доходов населения. При этом имеем лучшие в Европе климатические, природные ресурсы. Одни из самых профессиональных и мотивированных кадров, которые вынуждены уезжать. Мы не можем реализовать свой потенциал", - считает эксперт.

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По его мнению, промышленность - основа экономического благосостояния любой страны.

"Сфера услуг не может обеспечить нужный для нас рост ВВП. Поэтому министр должен сконцентрировать все свои силы на том, чтобы Украина перестала быть сырьевой экономикой. Нужно создать в нашем государстве конечные циклы производства в области сельской промышленности, металлургии, машиностроения. Так сможем продавать уже готовые товары с большой добавленной стоимостью", - добавляет Андрей Новак.

16 июля Верховная Рада назначила вице-премьером и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности 57-летнего Олега Уруского.