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четверг, 28 января 2021 11:10

Нужно давить на РФ, чтобы покупать газ в Центральной Азии - Михаил Гончар

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Нужно давить на РФ, чтобы покупать газ в Центральной Азии - Михаил Гончар
Михаил Гончар: Разговоры о покупке газа в Центральной Азии и независимых российских компаний провоцируют трения внутри самой РФ. Надо поднимать эту тему. Фото: Reuters

Покупать голубое топливо в странах Центральной Азии пока что невозможно. Но не значит, что не надо об этом говорить.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар.

"До 2005 года получали газ из Туркменистана через Россию. Но, как правило, это не был транзит в прямом смысле, то есть физическое перемещение. Была схема замещения. Газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана поступал в РФ по системе "Средняя Азия - Центр". А Газпром передавал соответствующий объем российского газа в Украину. Поэтому это не новое", - объясняет эксперт.

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Украине совместно с Еврокомиссией важно продавливать обеспечение Россией транзита центральноазиатского газа через нашу территорию, говорит Михаил Гончар.

"Должен быть заложен принцип - "Северный поток-2" в обмен на 50-летнюю гарантию транспортировки через территорию РФ и Украины газа из Центральной Азии и ресурса независимых добытчиков из России в объеме, равном мощности потока - 55 миллиардов кубов в год . Оператор газотранспортной системы Украины доставит его в Европу. Но без мощного внешнего давления со стороны Евросоюза РФ на такое не пойдет.

Из-за непрозрачных и отчасти коррупционных влияний на европейских чиновников газпромовского лобби этот вопрос даже не поднимают последнее время. Но мы должны это делать. Сам факт таких дискуссий провоцирует дополнительное трение между Газпромом и другими российскими компаниями. Они хотят вырваться на внешний рынок", - добавляет он.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 28 января.

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предлагает покупать газ у стран Центральной Азии. И доставлять его в Украину транзитом через РФ.

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Дата
28
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