"Ну, п *** ец, бл *": футболист выругался в прямом эфире во время ответа Путина

Футболист выругался в студии прямого эфира при ответе Путина на вопросы. Фото: riafan.ru

Футболист выругался в прямом эфире, когда был в студии в России. Проходила пресс-конференция, на которой Путин отвечал на вопросы населения.

Владелец Youtube канала "Дневник хача" Амиран Сардаров спросил о суверенности интернета. А перед ответом президента сделал рекламу своего заведения, пишет obozrevatel.

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"У меня самая вкусная шаурма в Москве, я вас приглашаю", - сказал он.

Камера вернулась к Артему Дзюбе в тот момент, когда он сказал бранную реплику актеру Александру Петрову.

Форвард "Зенита" Артем Дзюба и голкипер команды Юрий Лодыгин подрались в раздевалке после гостевого матча 15-го тура российской премьер-лиги с "Краснодаром" (1:2). На 86-й минуте встречи точный удар Дзюбы вывел санкт-петербургскую команду вперед в счете, однако хозяева поля на второй и четвертой компенсированной минуте забили 2 гола и одержали волевую победу.