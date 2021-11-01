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понедельник, 01 ноября 2021 13:16

Ноябрь принес в Украину осадки: где ждать дождя

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Во вторник дожди в течение дня пройдут в большинстве областей Украины, кроме ее западных областей.

Там к вечеру также появятся осадки, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ноябрь начался красивой изморозью, туманами и солнышком, а завтра еще и добавит дождя. По статистике ноябрь - месяц с наименьшим количеством солнечных дней. От облачности будем отмахиваться яркими тыквами и пестрыми расцветками шапок и шарфов. Тем более, что новые тренды указывают на невероятный бум гардеробного трикотажа ручной работы", - написала она.

Температура воздуха 2 ноября снизится в северной части страны до +6...9°C. На остальной территории ожидается +10...14°C, на юге и юго-востоке предполагается +12...16°C. В дальнейшем температура воздуха снова выровняется, а на севере немного потеплеет. На остальной территории - без особых изменений.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Температура воздуха 2 ноября снизится в северной части Украины
Температура воздуха 2 ноября снизится в северной части Украины

Дожди пройдут в среду на севере, в четверг - везде преимущественно без осадков. В пятницу осадки ожидаются в западных областях.

Завтра в столице прыгнет вниз атмосферное давление и похолодает. Днем будет не выше +7...9°C. Увеличится облачность, пройдет дождь и усилится до порывистого ветер.

Автор: meteo.gov.ua
  Прошлой ночью и сегодня утром в Украине кое-где наблюдалась изморозь
Прошлой ночью и сегодня утром в Украине кое-где наблюдалась изморозь

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В понедельник, 1 ноября, в большинстве областей Украины осадки маловероятны. Ветер будет юго-восточным, в западных областях порывистым. В Киевской области и в столице сегодня без осадков.

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Дата
01
ноября

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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