Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт

Сергей Фурса: Международный валютный фонд требует то, что нужно в первую очередь Украине. Фото: obozrevatel

Украина возобновила сотрудничество с Международным валютным фондом. Первый транш должны получить уже 25 декабря.

Говорит в комментарии для Gazeta.ua банкир Сергей Фурса.

"Последний транш от МВФ мы получили в мае 2017 года. Для возобновления сотрудничества потратили почти полтора года. Это можно было сделать в три раза быстрее. Фонд требует то, что нужно в первую очередь Украине. Эти шаги могут быть болезненными. В определенной степени это вредит интересам власти и ее рейтингам перед выборами.Полтора года назад МВФ настаивал на создании эффективного антикоррупционного суда, проведении пенсионной реформы. Одним из требований была либерализация цен на газ. Мы это сделали только частично. Придется еще поднять цены на газ весной. Больной вопрос. Особенно накануне выборов. Решение очень непопулярное для населення.Нужно завершить формирование нормального антикоррупционного суда. Этому будут мешать представители власти и олигархата. Им невыгодно, чтобы это учреждение было эффективным. Необходимо создать законодательство, которое позволит приватизацию земли", - объясняет Сергей Фурса.

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Транш станет сигналом для других инвесторов, отмечает он.

"Полученые 25 декабря от МВФ деньги не будем тратить. Они будут резервом Национального банка Украины. Поддерживать валюту. Сам факт предоставления транша является сигналом для многих других инвесторов, что с Украиной можно сотрудничать. В следующем году нас ждут большие выплаты по внешнему долгу. Без транша МВФ и других кредиторов мы не смогли бы отдать нужную сумму задолженности и удержать бюджет в стабильном состоянии. Решение является очень важным и позитивным для Украины ", - добавляет банкир.

Международный валютный фонд утвердил новую программу помощи Украине на сумму $3,9 млрд - 108 млрд грн. $1,4 млрд, то есть 39 млрд грн, первого транша должно поступить 25 декабря. Затем средства планируется выделять каждые полгода с учетом выполнения условий.