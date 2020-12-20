Новый штамм коронавируса: в каких странах зафиксировано больше всего случаев

В ВОЗ назвали страны, атаковал новый штамм коронавируса. Фото: Reuters

Сейчас идут переговоры с Великобританией по поводу появления нового штамма Covid-19.

Новый штамм распространяется быстрее, чем коронавирус, но считается менее опасным для человека. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, передает ВВС.

В ВОЗ сообщили, что такую ​​же мутацию вируса обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали дату вакцинации от коронавируса в Украине

Часть Великобритании теперь находится под новым, более строгим уровнем ограничений, чтобы обуздать вирус быстро распространяется. В то же время, Нидерланды ввели запрет на пассажирские рейсы из Великобритании до 1 января.

"Риск завоза нового штамма вируса из Великобритании следует минимизировать в максимально возможной степени. В ближайшие дни правительство будет работать с другими странами-членами ЕС, чтобы изучить возможности дальнейшего ограничения риска переноса нового штамма вируса", - заявили в правительстве Нидерландов.

Бельгия приостанавливает прибытие авиарейсов и поездов из Великобритании с севера (23:00 по Гринвичу). Премьер-министр Александр Где Кро заявил, что запрет будет действовать как минимум 24 часа.