Новый штамм коронавируса: в каких странах зафиксировано больше всего случаев

Сейчас идут переговоры с Великобританией по поводу появления нового штамма Covid-19.
Новый штамм распространяется быстрее, чем коронавирус, но считается менее опасным для человека. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, передает ВВС.
В ВОЗ сообщили, что такую же мутацию вируса обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии.
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Часть Великобритании теперь находится под новым, более строгим уровнем ограничений, чтобы обуздать вирус быстро распространяется. В то же время, Нидерланды ввели запрет на пассажирские рейсы из Великобритании до 1 января.
"Риск завоза нового штамма вируса из Великобритании следует минимизировать в максимально возможной степени. В ближайшие дни правительство будет работать с другими странами-членами ЕС, чтобы изучить возможности дальнейшего ограничения риска переноса нового штамма вируса", - заявили в правительстве Нидерландов.
Бельгия приостанавливает прибытие авиарейсов и поездов из Великобритании с севера (23:00 по Гринвичу). Премьер-министр Александр Где Кро заявил, что запрет будет действовать как минимум 24 часа.
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