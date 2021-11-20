Новый рекорд: в Украине приготовили самый большой хот-дог

В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог, попавший в Книгу рекордов Украины в категорию "Кулинарное искусство". Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на странице Facebook.

Его длина составила 2 метра 16 см. Великан приготовил Роганский мясокомбинат. Главным ингредиентом стала, конечно, классическая сосиска. Традиционно для приготовления любимого всеми фаст-фуда пошла корейская морковь, соленые огурцы, маринованный лук и творог. А также – почти по литру кетчупа и горчицы.

"Чтобы вынести на сцену такой гигантский хот-дог нужно будет как минимум 6 человек. И в десять раз больше, чтобы его съесть", - отметила Лана Ветрова.

Отметим, харьковский хот-дог превысил предварительный рекорд длиной 1 метр 83 см, который в сентябре этого года приготовили в Киеве, а два года назад в столице стал рекордным хот-дог длиной 1 м 20 см.

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В городе Валки в Харьковской области 375 взрослых и детей одновременно свистели на традиционной глиняной игрушке - валковском свистке. Событие внесено в Национальный реестр рекордов Украины.