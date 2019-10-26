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Новый формат отношений Украины и НАТО: рассказали о трех ключевых изменениях

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Новый формат отношений Украины и НАТО: рассказали о трех ключевых изменениях
Рассказали о трех ключевых изменениях в области перехода Украины к стандартам Альянса. Фото: Укринформ

Соглашение о новом формате отношений Украины и НАТО предусматривает три ключевых изменения в сфере перехода Украины к стандартам Альянса.

Детали нового подхода к отношениям еще обсуждаются между союзниками, однако принципиальное решение об их перезапуск уже принято. Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, новый подход будет предусматривать изменение формата помощи Украине со стороны Альянса, а также изменение подходов к тому, как Украина будет адаптировать стандарты НАТО в собственных вооруженных силах, и как Альянс это будет проверять. В НАТО действует около 2000 рекомендательных стандартов. Однако до сих пор неизвестно, какое количество стандартов должнп внедрить Украина, чтобы говорить о полной оперативной совместимости своих вооруженных сил с натовскими.

"Есть три главных изменения, которые предусматриваются при новом формате. Во-первых, Украина и НАТО должны совместно определить, какие стандарты требуют внедрения", - говорится в материале.

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Следующее изменение - должны быть составлены согласованные с НАТО "дорожные" карты введения каждого из тех стандартов, которые будут рекомендованы Украины. Эти документы должны быть публичными. Также будет принят график внедрения каждого из стандартов.

Третья смена - будет предусмотрен механизм совместной с НАТО оценки того, действительно ли Украина выполнила каждый из пунктов.

Украина и НАТО имеют соглашение о новом формате отношений. Его примут в ближайшее время, сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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