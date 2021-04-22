Новый центр позволит помогать больным Хмельницкой области с сердечно-сосудистыми заболеваниями - Лабазюк

В "Хмельницком сердечно-сосудистом центре" открыли современный реперфузионный центр для кардиологической и кардиохирургической помощи. На базе учреждения ежегодно стационарную помощь получают около 4 тыс. пациентов и еще 45 тыс. - консультативную.
В Украине заболевания системы кровообращения занимают первое место среди причин смертности - почти 70%. Поэтому специализированная лечебно-диагностическая и консультативная помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями является приоритетом и для здравоохранения.
Для лечения и профилактики тяжелых осложнений этих недугов в конце 2017 года года в Хмельницком была начата реконструкция зданий заведения. За три года создали современный кардиологический центр европейского образца. На перестройку было направлено более 30 млн грн из областного бюджета и более 36 млн из государственной казны. Ожидаемая стоимость реализации проекта второй очереди реконструкции составляет по предварительным подсчетам еще 300 млн грн.
По словам главного врача учреждения Андрея Кланцы, этот дорогостоящий, но уникальный проект по созданию единственного в области современного сердечно-сосудистого центра, сконцентрированного на одной базе, позволит эффективно и своевременно предоставлять жителям области кардиологическую и кардиохирургическую помощь. В частности, пациентам с острым и предынфарктным состоянием, сложными нарушениями ритма сердца и пациентам с жалобами со стороны сердечно-сосудистой системы от обычного увеличения давления к сложным клапанным порокам сердца или врожденным патологиям.
Председатель областного совета Виолетта Лабазюк отметила, что, несмотря на все вызовы и непростые условия, областной совет и в дальнейшем способствовать развитию медицинской отрасли Хмельницкой, оказывая финансовую помощь, внедряя современные медицинские технологии и лечебно-диагностическое оборудование. Такие шаги будут создавать необходимые условия для надлежащей работы медработников и медицинского обслуживания населения. Ведь именно на медиков возлагается ответственность за сохранение самого дорогого сокровища - здоровье.
Сьогодні на базі Хмельницького серцево-судинного центру відбулось відкриття новоствореного репер фузійного центру, де...Опубліковано Violetta Labazyuk Четвер, 22 квітня 2021 р.
В реконструированном корпусе новосозданного реперфузионного центра расположены современные отделения инвазивной кардиологии и интервенционной радиологии №1, амбулаторно-поликлиническое отделение, операционный блок, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, которые будут принимать пациентов со всей области с острыми состояниями в кардиологии - инфаркт миокарда и предынфарктном состоянии, сложные нарушения ритма.
Центр оснащен кислородной станцией, которая автономно обеспечивает заведение медицинским кислородом и сжатым воздухом. Полностью обновлены сети - водоснабжение, канализация, отопление, приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием и очисткой воздуха, электросети с высокопроизводительным дизель-генератором.
По правительственной инициативе три года назад для медицинского учреждения приобретено два ангиографа общей стоимостью 46 млн грн, которые установлены в оборудованных по мировым стандартам катетеризационных лабораторий и ожидают первого пациента.
Отделение интенсивной терапии оборудованы новым оборудованием и рассчитан на 12 коек. Палаты рассчитаны на одного - трех пациентов. Закуплены современные ультразвуковые сканеры и портативный рентген-аппарат.
"Хмельницкий областной сердечно-сосудистый центр" создан в 1985 году на базе Хмельницкой областной больницы. С 1 октября 2019 года заведение начало деятельность в новом статусе - как коммунальное некоммерческое предприятие "Хмельницкий областной сердечно-сосудистый центр" Хмельницкого областного совета.
За последние два месяца Дмитрий Розумков уже второй раз с визитом в Хмельницкой области.
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