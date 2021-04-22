Новый центр позволит помогать больным Хмельницкой области с сердечно-сосудистыми заболеваниями - Лабазюк

В "Хмельницком сердечно-сосудистом центре" открыли современный реперфузионный центр для кардиологической и кардиохирургической помощи. На базе учреждения ежегодно стационарную помощь получают около 4 тыс. пациентов и еще 45 тыс. - консультативную.

В "Хмельницком сердечно-сосудистом центре" открыли реперфузионный центр для кардиологической и кардиохирургической помощи

В Украине заболевания системы кровообращения занимают первое место среди причин смертности - почти 70%. Поэтому специализированная лечебно-диагностическая и консультативная помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями является приоритетом и для здравоохранения.

Для лечения и профилактики тяжелых осложнений этих недугов в конце 2017 года года в Хмельницком была начата реконструкция зданий заведения. За три года создали современный кардиологический центр европейского образца. На перестройку было направлено более 30 млн грн из областного бюджета и более 36 млн из государственной казны. Ожидаемая стоимость реализации проекта второй очереди реконструкции составляет по предварительным подсчетам еще 300 млн грн.

В "Хмельницком сердечно-сосудистом центре" открыли реперфузионный центр для кардиологической и кардиохирургической помощи

По словам главного врача учреждения Андрея Кланцы, этот дорогостоящий, но уникальный проект по созданию единственного в области современного сердечно-сосудистого центра, сконцентрированного на одной базе, позволит эффективно и своевременно предоставлять жителям области кардиологическую и кардиохирургическую помощь. В частности, пациентам с острым и предынфарктным состоянием, сложными нарушениями ритма сердца и пациентам с жалобами со стороны сердечно-сосудистой системы от обычного увеличения давления к сложным клапанным порокам сердца или врожденным патологиям.

Председатель областного совета Виолетта Лабазюк отметила, что, несмотря на все вызовы и непростые условия, областной совет и в дальнейшем способствовать развитию медицинской отрасли Хмельницкой, оказывая финансовую помощь, внедряя современные медицинские технологии и лечебно-диагностическое оборудование. Такие шаги будут создавать необходимые условия для надлежащей работы медработников и медицинского обслуживания населения. Ведь именно на медиков возлагается ответственность за сохранение самого дорогого сокровища - здоровье.

Сьогодні на базі Хмельницького серцево-судинного центру відбулось відкриття новоствореного репер фузійного центру, де... Опубліковано Violetta Labazyuk Четвер, 22 квітня 2021 р.

В реконструированном корпусе новосозданного реперфузионного центра расположены современные отделения инвазивной кардиологии и интервенционной радиологии №1, амбулаторно-поликлиническое отделение, операционный блок, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, которые будут принимать пациентов со всей области с острыми состояниями в кардиологии - инфаркт миокарда и предынфарктном состоянии, сложные нарушения ритма.

Центр оснащен кислородной станцией, которая автономно обеспечивает заведение медицинским кислородом и сжатым воздухом. Полностью обновлены сети - водоснабжение, канализация, отопление, приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием и очисткой воздуха, электросети с высокопроизводительным дизель-генератором.

По правительственной инициативе три года назад для медицинского учреждения приобретено два ангиографа общей стоимостью 46 млн грн, которые установлены в оборудованных по мировым стандартам катетеризационных лабораторий и ожидают первого пациента.

В "Хмельницком сердечно-сосудистом центре" открыли реперфузионный центр для кардиологической и кардиохирургической помощи

Отделение интенсивной терапии оборудованы новым оборудованием и рассчитан на 12 коек. Палаты рассчитаны на одного - трех пациентов. Закуплены современные ультразвуковые сканеры и портативный рентген-аппарат.

"Хмельницкий областной сердечно-сосудистый центр" создан в 1985 году на базе Хмельницкой областной больницы. С 1 октября 2019 года заведение начало деятельность в новом статусе - как коммунальное некоммерческое предприятие "Хмельницкий областной сердечно-сосудистый центр" Хмельницкого областного совета. За последние два месяца Дмитрий Розумков уже второй раз с визитом в Хмельницкой области.