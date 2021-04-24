Новую партию вакцины Pfizer Украины ожидает в мае

Pfizer прибудет в Украину в мае.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда Украина может получить очередную партию вакцины Pfizer-BioNTech.

"Сегодня получили письмо от COVAX о возможности поставки очередной партии вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в количестве 473 тысяч 850 уже на неделе с 17 мая", – написал он в Facebook.

Он напомнил, что на прошлой неделе в Украину прибыло 117 тысяч доз Pfizer-BioNTech: "Сейчас ею прививают жителей и персонал домов для пожилых людей".

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16 апреля в Украине прибыла первая партия в 117 тысяч доз вакцины от Covid-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Эту вакцину вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели. По словам Ляшко, полученные 117 тысяч доз вакцины Pfizer разделят на две прививки в течение 25 дней. Вакцинация этим препаратом в Украине началась 18 апреля.