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суббота, 24 апреля 2021 01:21

Новую партию вакцины Pfizer Украины ожидает в мае

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Новую партию вакцины Pfizer Украины ожидает в мае
Pfizer прибудет в Украину в мае.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда Украина может получить очередную партию вакцины Pfizer-BioNTech.

"Сегодня получили письмо от COVAX о возможности поставки очередной партии вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в количестве 473 тысяч 850 уже на неделе с 17 мая", – написал он в Facebook.

Он напомнил, что на прошлой неделе в Украину прибыло 117 тысяч доз Pfizer-BioNTech: "Сейчас ею прививают жителей и персонал домов для пожилых людей".

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16 апреля в Украине прибыла первая партия в 117 тысяч доз вакцины от Covid-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Эту вакцину вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

По словам Ляшко, полученные 117 тысяч доз вакцины Pfizer разделят на две прививки в течение 25 дней.

Вакцинация этим препаратом в Украине началась 18 апреля.

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