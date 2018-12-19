Новорожденной Ксении Косянчук нужна помощь на обследование за рубежом

Автор: Фото предоставлено Натальей Косянчук Украинские врачи не могут поставить Ксюше точный диагноз.

14-месячная Ксения Косянчук из Киева нуждается в обследовании за рубежом. У девочки задержка развития, вследствие родовой травмы есть проблема с ногами и шейным отделом. Под вопросом синдром Ларсена — заболевание, при котором ребенок рождается с многочисленными вывихами.

"Ксюша у нас из двойни, имеет еще сестренку Кристину. Они родились недоношенными. С Кристиной все в порядке, она уже ходит. А в Ксюши проблемы начались на 28 неделе беременности. У нее обнаружили "внутриутробную" ишемию. Кесарить было рано, потому что вторая девочка была слишком маленькая. Оперировали в 33 недели и 3 дня. За неделю до родов Ксюша перевернулась вверх ногами. Меня успокоили, что так бывает. Плацента за это время устарела и воды стали зелеными. Это негативно влияет на нервную систему плода. Меня оперировали под спинальной анестезией. Я была в сознании. Видела, как достали Кристину. А Ксюша зацепилась руками, никак не могли освободить. Я услышала два хлопка, это были переломы костей. А потом ребенок так же зацепился и головой. Впоследствии, еще и гипоксия.

В родильном доме мы находились 9 недель, а затем нас перевели в "Охматдет". Там обнаружили два перелома плечевых костей, голени и ключицы. Говорили, что это внутренняя неразвитость. Мол, переломы были еще во время беременности. Я убеждена, что это не так. Все произошло по вине врачей. В 7 месяцев делали гипсование, и я тоже слышала хлопок. Сейчас ножки у ребенка разведены в стороны, как на шпагате.

Ксюша отстает в развитии. Врачи говорят, что она будет жить как растение. Но мы не верим. Возим ребенка на реабилитацию. И есть уже изменения. Ксюша уже реагирует на звуки, голоса, узнает нас, просится на руки. Ее мышцы стали более расслаблены. Но до сих пор нам не могут поставить точный диагноз. Советуют обследоваться в Швейцарии или Германии. Здесь должны сделать МРТ, оно стоит около 7 тысяч гривен. После врач отправит результаты в зарубежные клиники. Будем ждать ответа.

Генетический анализ на синдром Ларсена можно было сделать в "Охматдете", стоит 70 тысяч гривен. Врачи говорят, что не нужно, потому что это не влияет на лечение. Но я хочу полностью обследовать ребенка. Какая будет сумма, будем знать, когда из зарубежной клиники вышлют счет. Но уже должны искать деньги, потому что оно будет не дешевым", — говорит Gazeta.ua мать Наталья Косянчук.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4149 4978 3390 5658 (Косянчук Наталья Николаевна), ее контакты: 0 (93) 776 17 71.