Новогодне-рождественские праздники: сколько будем отдыхать

В 2022 году украинцы получат два выходных уикенда вместо одной праздничной недели. Фото: pixabay.com

Украинцев ждут дополнительные выходные на новогодние и рождественские праздники.

Первый праздничный выходной придется на декабрь - в Украине нерабочим днем ​​является католическое Рождество 25 декабря, которое приходится в 2021 год на субботу. Потому выходной переносится на понедельник, 27 декабря.

31 декабря украинцев ожидает сокращенный рабочий день. 1 января также приходится на субботу. Поэтому граждане получат три выходных 1, 2 и 3 января.

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Рождество по юлианскому календарю в 2022 году приходится на пятницу. Поэтому будет снова три выходных подряд - 7, 8 и 9 января.

Что касается школьных новогодних каникул, то они должны начаться 24 декабря и продолжаться до 10 января. Здесь коррективы может внести эпидемиологическая ситуация в Украине.

В период новогодних праздников в Украине температура воздуха может опуститься до -15°С. Снега ждать не стоит. Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега. Снежный покров не успеет лечь.