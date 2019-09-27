Новая руководительница Минздрава прокомментировала конфликт в ведомстве

Звездная Скалецкая сообщила об аудите в Минздраве. Фото: Segodnya

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала кадровый скандал, который возник в ее ведомстве.

Скалецкая заявила, что взяла на себя обязательство продолжать изменения в системе здравоохранения и выполнять все пункты программы правительства. В рамках этого глава министерства намерена провести в нем аудит, а по его результатам оставить на должностях "эффективных работников". Соответствующее заявление Скалецкой опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

"В Минздраве будет проводится аудит. По его результатам лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. Кто по картинкам прячет неэффективность и бездействие - на выход", - говорится в сообщении.

Скалецкая также заявила о давлении на себя "политическими средствами" со стороны чиновников. При этом министр заверила, что Минздрав будет работать в обычном режиме.

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"Внутренняя ссора между одним из моих заместителей и частью коллектива ведомства не влияет на то, чтобы скорая доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем", - подчеркнула глава министерства.

В Министерстве здравоохранения пытаются уволить работников, которые пришли во время работы предыдущего министра Ульяны Супрун. Так планировалось уволить двух руководительниц директоратов министерства - директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирину Литовченко, гендиректорку медицинских услуг Оксану Сухорукову.