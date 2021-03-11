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четверг, 11 марта 2021 09:19

"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок

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&quot;Новая почта&quot; меняет стоимость доставки и упаковки посылок
"Новая почта" повысит тарифы на услуги доставки и упаковки. Фото: hi-tech.ua

Украинский оператор доставки "Новая почта" повысит тарифы на услуги доставки и упаковки отправлений. Новые цены начнут действовать уже с 20 марта.

"Мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцию", - говорят в компании.

Какие тарифы изменятся:

- стоимость базовых услуг доставки повышается на 5 грн.

- стоимость упаковки повышается на 1-6 грн.

- отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правил "Новой почты". Теперь такие посылки будут оставлять по базовому тарифу. Главное, чтобы они были упакован в коробку, гофрокартон или на плоскую основу.

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В "Новой почте" также создали видео, в котором подробно объяснили клиентам, чем руководствуются, составляя тарифы компании:

На "Новой Почте" ввели верификацию клиентов по ID-карте через POS-терминалы Ощадбанка. Теперь при отправке или получении денежных переводов клиенты смогут пройти верификацию личности в отделении при помощью ID-карты. Технология автоматически подтверждает личность и хранит данные в платежной системе NovaPay. При этом, клиенту не нужно передавать оператору физический документ для сканирования.

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