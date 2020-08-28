Новая пассия Питта поразила сходством с Ириной Шейк

Голливудского актера Брэда Питта заметили в аэропорту с немецкой моделью 27-летней Николь Потуральськи. Пара частным самолетом отправилась на юг Франции в замок-поместье шато Мираваль, которое Питт когда-то приобрел вместе с Анджелиной Джоли.

Об этом сообщает TMZ.

Во время посадки Питт с Потуральски вели себя сдержанно и прятали лица. Знаменитости еще не подтвердили отношения официально.

Фанаты актера уже успели провести параллель между типажами Потуральськи и бывшей жены Питта. Также отмечают поразительное сходство немецкой модели с Ириной Шейк.

Фото: instagram.com/nico.potur

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В 2011 году пара Джоли-Питт приобрела винодельню в шато Мираваль на юге Франции, где и сыграла свою свадьбу. Именно это стало основным спором при разделе имущества во время развода. Сохранили имение ради детей и как семейную инвестицию.