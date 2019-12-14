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"Никогда не переставай ухаживать" - старшее поколение поделилось советами относительно отношений

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Автор: unsplash.com
  Журналисты провели опрос и собрали лучшие советы относительно отношений от пожилых людей.
Журналисты провели опрос и собрали лучшие советы относительно отношений от пожилых людей.

Со временем молодые люди начинают охотнее слушать родительские истории о положительном и отрицательном опыте отношений.

Журналисты провели опрос и собрали лучшие советы относительно отношений от пожилых людей, сообщает huffpost.com.

Никогда не прекращайте ухаживать
Записки, сюрпризы, небольшие подарки должны быть в отношениях не только в начале. В этот перечень не входит мытье посуды и приготовления пищи. Это априори является обязанностью каждого из партнеров.

Слушайте и прислушивайтесь
Чтобы избежать напрасных споров, слушайте и прислушивайтесь к своим партнеров. Что влияет на него или нее? Через что сейчас проходит ваш близкий человек? Это говорит он или стресс?

Семья превыше всего
Важно ставить семью на первое место. Если вы команда, сможете пережить самые тяжелые времена вместе, остаться верными друг для друга и прожить в любви всю жизнь.

Ошибаться нормально
Невозможно всегда быть правым в 100% случаев. Мы все ошибаемся и это нормально. Привыкните к этой мысли, признавайте свои ошибки и ищите компромиссов.

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Слова ударяют больнее
Слова, сказанные в злости, оставляют след навсегда. Можно извиниться хоть 100 раз, но сказанное нельзя забрать назад. Если подобное происходит постоянно, пара может распасться из-за незабытых обид и боли.

Не разглашайте семейные распри
Никогда не выясняйте отношения в присутствии других людей и не рассказывайте никому о том, что произошло. Будьте взрослыми: выясняйте отношения спокойно и наедине.

Не волнуйтесь, что другие думают о ваших отношениях
Ваши отношения - это ваши отношения. Никому не должно быть до них дела. Они могут казаться кому-то странными, неправильными, необычными, но пока вы счастливы и отношения никому не вредят, все нормально. Главное, чтобы вам было хорошо.

Первое свидание волнует, пугает, окрыляет и нервирует. Одно дело - познакомиться и общаться с человеком онлайн, и совсем другое — наконец встретиться с ним в реальной жизни.

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