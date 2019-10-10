О чем и как говорить на первом свидании

Первое свидание волнует, пугает, окрыляет и нервирует. Одно дело - познакомиться и общаться с человеком онлайн, и совсем другое — наконец встретиться с ним в реальной жизни.

Волнение, смущение или наигранная уверенность, неловкие паузы почти неизбежны - как же тем не менее произвести хорошее впечатление, пишет psychologies.ru.

1. Говорите о путешествиях, а не о фильмах

Английские психологи провели исследование. Оказалось, что из пар, обсуждавших на первом свидании фильмы, лишь менее 9% захотели встретиться снова. А вот из тех, кто говорил о путешествиях, продолжали встречаться уже 18%. Причина в том, что путешествия для нас связаны с беззаботным временем отпусков, с воплощением романтических мечтаний. Беседуя об этих волнующих моментах, мы воодушевляемся и становимся более привлекательными.

2. Главное не о чем говорить, а как

Секрет общения - в избегании крайностей. Не старайтесь доминировать, но и не будьте пассивными. Принимайте "подачу", чуть меняйте направление разговора и отдавайте "пас" обратно. Реагируйте на его (ее) ответы тепло и с искренним интересом. Это сочетание - принятие другого и ненавязчивая корректировка темы - обеспечит ровное течение беседы.

3. Будьте откровенны

На первом свидании многие стесняются или боятся рассказывать о себе. Американский психолог Артур Арон, изучающий механизм формирования романтических отношений, доказал, что можно стремительно ускорить процесс внутреннего сближения при первой же встрече пары.

Арон составил длинный список вопросов, которые участники эксперимента должны были вслух зачитывать друг другу и по очереди на них отвечать. Например: "Хотел бы ты прославиться? В какой сфере?", "Была ли у тебя какая-то давняя мечта? Почему она не осуществилась?", "В чем твое самое большое достижение?", "Твое самое драгоценное/самое страшное воспоминание?".

Эффект "игр в откровенность" оказался поразительным: буквально за час общения прежде незнакомые люди начинали чувствовать себя родственными душами. По оценкам Арона, между ними возникал такой уровень доверительности, какого обычные пары порой не достигают за недели, месяцы, а то и годы.

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4. Лучше спорные темы, чем скучные

Если контакт наладить не удается, наберитесь духу и заведите разговор, например, про аборты. На первом свидании люди обычно балансируют, решая сразу две задачи. Им хочется и себя показать, и что-то аккуратно разузнать о своем собеседнике так, чтобы его (ее) не задеть. Поэтому для подстраховки выбирают какие-то безопасные темы для разговора, обходя рискованные, - а в результате могут казаться собеседнику (собеседнице) скучными.

А что, если сделать первый разговор более пикантным, цепляющим за живое? Задавшись этим вопросом, Дэн Ариели, специалист по поведенческой экономике провел эксперимент.

Он предложил посетителям сайта знакомств полностью исключить из переписки нейтральные темы вроде погоды, хобби, футбольного чемпионата или работы и начать заочное свидание с "нескромных" вопросов типа: "Сколько романов у тебя было?", "Когда ты расстался со своим последним партнером?", "Ты кому-нибудь разбил сердце?", "Как ты относишься к абортам?". В итоге участники признались, что переписка оказалась для них действительно захватывающей.

Конечно, для реальной жизни это немножко чересчур, признает Ариели. Но он рекомендует все-таки избегать слишком банальных и поэтому скучных тем. Почему бы не подойти к первому свиданию нестандартно? Например, договариваясь о встрече, можно заранее условиться, какие темы, интересные обоим, вы будете обсуждать. Или, наоборот, составить список запрещенных тем. Главное — это рискнуть выйти из зоны комфорта, и вы будете в выигрыше.

5. Поговорить — и только?

Как понять, можно ли рассчитывать на секс в первую же встречу? По данным одного из американских сайтов знакомств, для этого нужно задать человеку элементарный проверочный вопрос: "Любишь ли ты пиво?" Независимо от их пола и ориентации, готовность любителей пива заняться сексом при первой встрече на 60% выше, чем у тех, кто не разделяет любви к этому напитку.

Зигмунд Фрейд первым выразил мысль, что мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании. "Найти объект любви — в конечном итоге значит обрести его снова" - именно так можно сформулировать закон взаимного притяжения различных людей. Французский писатель Марсель Пруст имеет в виду то же самое, говоря, что сначала мы рисуем человека в своем воображении и только потом встречаем его в реальной жизни.