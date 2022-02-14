Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам

 
Ексклюзивы
1/5
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 1548
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
3 Просмотров: 3726
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4302
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1377
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 12735
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 1728
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Просмотров: 10764
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
Просмотров: 7776
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
4 Просмотров: 1710
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
7
25
5
19
32
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
&quot;Социалистическую&quot; выставку во Львовском художественном центре атаковали неизвестные в масках
"Социалистическую" выставку во Львовском художественном центре атаковали неизвестные в масках
Из Литвы в Украину прибыли ракетные комплексы Stinger
Из Литвы в Украину прибыли ракетные комплексы Stinger
&quot;Алине Паш подрисовал победу Офис президента&quot; - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Видео
Все видео
Ко Дню влюбленных: предлагаем подборку самых романтичных фильмов и песен
Ко Дню влюбленных: предлагаем подборку самых романтичных фильмов и песен
"Схемы" расследовали, почему украинские поезда часто сходят с рельсов
"Схемы" расследовали, почему украинские поезда часто сходят с рельсов
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Интервью
1/5
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
Просмотров: 360
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1764
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3024
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1323
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
1 Просмотров: 414
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
понедельник, 14 февраля 2022 08:39

Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам

  Комментировать
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
В СБУ заявили, что Украина столкнулась с мощной волной гибридной войны в информационном пространстве. Граждан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Фото: ssu.gov.ua

Украина столкнулась с мощной волной гибридной войны в информационном пространстве.

Гражданам нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. С таким обращением к украинцам обратилась Служба безопасности Украины, передает пресс-центр ведомства.

"Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе - ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный ум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине", – заявили в СБУ.

В ведомстве отметили, что в пределах своей компетенции постоянно анализируют разные сценарии развития событий. Есть четкий план действий для каждого из них.

По данным СБУ, мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать единство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против антиукраинского телеканала Мураева ввели санкции

СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора. Не только фиксирует, но активно им противодействует.

"Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов", - отметили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Сейчас стабильность и покой в ​​нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца.

Министр обороны Украины Александр Резников и Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный успокоили украинцев и призвали верить в ВСУ.

У Украины есть беспрецедентная поддержка со стороны международных партнеров — наибольшая за все время Независимости.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

День святого Валентина: история возникновения самого романтического праздника мира

Миллиарды просмотров видео ежедневно - создали один из самых популярных интернет-сервисов в мире

В бедной стране нашли самый большой в мире алмаз

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 Просмотров: 35880
Угроза вторжения России: &quot;слуги&quot; срочно обратились к украинцам
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам 3 Просмотров: 16542
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
19
 Просмотров: 12744
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
17
 Просмотров: 10764
&quot;Интер&quot; с его победобесием и русским духом не меньшее зло&quot; - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
19
 Просмотров: 7776
Общество
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны Просмотров: 90
Коронавирус в Украине: сообщили обнадеживающие Covid-цифры
Коронавирус в Украине: сообщили обнадеживающие Covid-цифры Просмотров: 513
Погода в День влюбленных будет солнечной и теплой
Погода в День влюбленных будет солнечной и теплой Просмотров: 36
Гороскоп на 14 февраля: почему этот день на самом деле так особенный
Гороскоп на 14 февраля: почему этот день на самом деле так особенный
 Просмотров: 324
Весна подготовила погодные сюрпризы: народный синоптик удивил прогнозом
Весна подготовила погодные сюрпризы: народный синоптик удивил прогнозом Просмотров: 855
Больше всего комментируют
25
"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время
7
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
4
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
4
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
3
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам
Голосов: 58510
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть