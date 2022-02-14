Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам

В СБУ заявили, что Украина столкнулась с мощной волной гибридной войны в информационном пространстве. Граждан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Фото: ssu.gov.ua

Украина столкнулась с мощной волной гибридной войны в информационном пространстве.

Гражданам нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. С таким обращением к украинцам обратилась Служба безопасности Украины, передает пресс-центр ведомства.

"Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе - ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный ум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине", – заявили в СБУ.

В ведомстве отметили, что в пределах своей компетенции постоянно анализируют разные сценарии развития событий. Есть четкий план действий для каждого из них.

По данным СБУ, мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать единство.

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СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора. Не только фиксирует, но активно им противодействует.

"Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов", - отметили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Сейчас стабильность и покой в ​​нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца.

Министр обороны Украины Александр Резников и Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный успокоили украинцев и призвали верить в ВСУ. У Украины есть беспрецедентная поддержка со стороны международных партнеров — наибольшая за все время Независимости.