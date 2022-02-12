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суббота, 12 февраля 2022 20:02

Спецтема: Враг возле украинской границы

"Добро пожаловать в ад" — ВСУ дадут отпор агрессору

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&quot;Добро пожаловать в ад&quot; — ВСУ дадут отпор агрессору
Резников и Залужный призвали украинцев сохранять спокойствие и верить в ВСУ. Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Александр Резников и Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный успокоили украинцев и призвали верить в ВСУ.

Украина имеет беспрецедентную поддержку со стороны международных партнеров – самую большую за все время Независимости, заявил Резников.

"Армия и добровольцы смогли выстоять в 2014 году, когда "брат" нагло вонзил нож в спину. Тогда многие психологически не были готовы сопротивляться тому, с кем вчера сидели за одним столом. Сейчас ситуация совсем другая. В Кремле это точно знают и это важный элемент сдерживания", — сказал Резников.

Добавил, что сейчас звучат уже далеко не впервые за последние полгода "объявления" о начале широкомасштабного вторжения России, и следует воспринимать их как дополнительный способ разрушить намерения врага.

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"Уверяю, Вооруженные Силы Украины готовы к отпору. Мы проводим и будем проводить учения. Welcome to hell!", - добавил генерал-лейтенант Залужный.

"Кто хоть раз смотрел в глаза нашим воинам, точно знает – агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город", — заверил Резников.

Министр обороны подчеркнул, что ситуация контролируется украинской разведкой, армией и дипломатами.

Резников также призвал сохранять спокойствие, поддерживать ВСУ и дипломатов.

"Именно покой сейчас – главное оружие, которое может обеспечить нам надежный фундамент для обороны. Продолжать обычную жизнь, работать — это обеспечивать нормальную экономическую деятельность, а значит, и возможность Вооруженных Сил защищать страну так и столько, как и сколько нужно. Сохраняйте спокойствие и на своем уровне делайте то, что от вас зависит, чтобы мы все вместе становились сильнее", — сказал министр обороны.

В Херсонской области, неподалеку от оккупированного Крыма, начались тактико-специальные учения МВД. За началом учений приехал наблюдать президент Владимир Зеленский.

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12
февраля

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