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суббота, 12 февраля 2022 18:39

Нидерландская авиакомпания KLM останавливает сообщение с Украиной

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Нидерландская авиакомпания KLM останавливает сообщение с Украиной
Кабинет министров призвал голландцев в Украине покинуть страну. Фото: pixabay

Нидерландская авиакомпания KLM останавливает полеты в Украину. Последний рейс в Киев был запланирован этой ночью, но был отменен.

Решение об отмене полетов было принято на основе "расширенного анализа безопасности" из-за риска вторжения РФ в Украину, сообщает NOS.

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12 февраля Министерство иностранных дел Нидерландов предоставило Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовало своим гражданам отказаться от посещения страны.

Кабинет министров призвал голландцев в Украине как можно быстрее покинуть страну.

Немецкая авиакомпания Lufthansa изменила график ночных авиарейсов в Киев на фоне разговоров о вторжении России в Украину.

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12
февраля

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