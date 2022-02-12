Нидерландская авиакомпания KLM останавливает сообщение с Украиной

Кабинет министров призвал голландцев в Украине покинуть страну. Фото: pixabay

Нидерландская авиакомпания KLM останавливает полеты в Украину. Последний рейс в Киев был запланирован этой ночью, но был отменен.

Решение об отмене полетов было принято на основе "расширенного анализа безопасности" из-за риска вторжения РФ в Украину, сообщает NOS.

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12 февраля Министерство иностранных дел Нидерландов предоставило Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовало своим гражданам отказаться от посещения страны.

Кабинет министров призвал голландцев в Украине как можно быстрее покинуть страну.

Немецкая авиакомпания Lufthansa изменила график ночных авиарейсов в Киев на фоне разговоров о вторжении России в Украину.