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понедельник, 20 мая 2019 20:23

"Ничего не объяснял обществу" - психолог рассказал о главных ошибках Порошенко

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&quot;Ничего не объяснял обществу&quot; - психолог рассказал о главных ошибках Порошенко
Вадим Васютинский: Наш президент не имеет таких больших полномочий, как в России или Беларуси. Но по давней советской традиции, мы приписываем ему всю полноту власти. Фото: Сергей Старостенко

За время своей каденции Порошенко допустил ряд ошибок, которые привели к его поражению на выборах.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит социальный психолог Вадим Васютинский.

"Он не считал нужным объяснять, почему он что-то делает или чего не делает. Начал только за месяц до выборов. Извинялся, оправдывался. Надо было хотя бы за полгода.

Наш президент не имеет таких больших полномочий, как в России или Беларуси. Но по давней советской традиции, мы приписываем ему всю полноту власти. На практике Порошенко действительно мог больше, чем предусмотрено Конституцией. Поэтому сторонники Петра Алексеевича приписывали ему все победы государства, а противники - ее поражение. Пассивность, нежелание активно противодействовать информационной кампании против него, привели к проигрышу", - считает эксперт.

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На обвинения надо было реагировать моментально, отмечает он.

"Порошенко мог считать их несущественными. Возможно, они действительно были такими. Но если люди об этом говорят, надо отвечать. Иначе ощущение, что с Порошенко связано что-то плохое, входит в сознание граждан. Это формирует жесткую психологическую базу для последующего восприятия информации. Именно поэтому оппонентам Петра Алексеевича нельзя ничего доказать", - добавляет Вадим Васютинский.

Полное интервью с Вадимом Васютинским читайте в журнале "Країна" от 16 мая.

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