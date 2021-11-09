Ни при каких обстоятельствах не буду шутить жестко о Зеленском - пародист "Квартала"

Владимир Зеленский и актер Юрий Великий в образе украинского президента. Фото: instagram.com/yuri_velikiy

После начала президентства Владимира Зеленского в "Квартале 95" появилась дополнительная самоцензура.

Об этом рассказал актер Юрий Великий в интервью главному редактору "Гордон" Олесе Бацман.

"Хотя самоцензура была изначально. У любого автора должна быть самоцензура. Например, я не шучу на темы смерти, болезни, стараюсь не шутить на тему войны", - сказал Великий, пародирующий Зеленского в "Квартале".

Актер отметил, что может предложить коллегам шутку о Зеленском, но в сценарий она не пойдет.

"Все посмеются, скажут: "Смотри, осторожно. Там прослушивание стоит сейчас везде". Но в основном я даже не буду приносить в общий сценарий, чтобы не отнимать ни свое, ни чужое время, какие-то шутки, которые не проходят мою внутреннюю цензуру. А внутренняя цензура есть по той простой причине, что все эти люди работали под руководством Владимира. Они не будут шутить о нем", – объяснил Великий.

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По его мнению, "Квартал" не будет остро шутить о Зеленском, потому что его и "так многие критикуют".

"Я не могу себе позволить... Я ни при каких обстоятельствах не пойду и не буду шутить жестко о Владимире. По той простой причине, что мое становление происходило непосредственно при нем. Он меня учил каким-то вещам... Это, знаете, все равно, что сейчас мои папа и мама кем-то станут, кто-то будет их критиковать, и я должен пойти и вместе со всеми их критиковать. А учитывая, что в нашей стране есть много людей, которые поливают грязью президента, я не хочу становиться в их ряды" , – отметил Великий.

Когда есть тема для шутки о Зеленском, творческий коллектив думает, как это сделать более корректно, утверждает актер.

"Даже когда мы пишем номера о Зеленском, мы сидим и думаем, где же можно уколоть, чтобы это не выглядело с моей стороны, что я жестко решил его мочить. И на самом деле иногда такие шутки появлялись... Конечно, мы пытаемся придумать так, чтобы это было смешно и сатирически, но писать жесткие вещи (о Зеленском. - Gazeta.ua) я не буду", – сказал Великий.

О самоцензуре по отношению к Владимиру Зеленскому в творчестве "Квартала 95" ранее рассказывал коллега Юрия Великого Александр Пикалов. Он объяснил это тем, что Зеленский их товарищ.