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воскресенье, 23 августа 2020 15:00

Независимость - процесс, который будет длиться вечно

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Независимость - процесс, который будет длиться вечно
Иван Леньо: "Страну нельзя любить за что-то. Ее нужно любить просто так".Фото: Олег Огородник.

Независимость - глагол, процесс, который будет длиться вечно, и для которого нужно много работать. Об этом Gazeta.ua рзповив фронтмен группы Kozak Sуstem Иван Леньо.

"Независимость моей страны - попытка реально оторваться от извечного врага Российской империи и самому хозяйничать в своем доме. Ее трудно осознать. Но я четко почувствовал момент, когда Украина может стать зависимой. Это ощущение пришло ко мне с Революцией Достоинства и началом войны в Донбассе. Тогда понял, что такое дружеские объятия империи, и как важно все же стать независимыми не только на бумаге. Наличие границы, наличие языка и, к сожалению большое количество павших воинов за свободу в нашей стране являются символами независимости. Горжусь, что есть украинцы с невероятной волей и очень сильным ощущением своей украинскости, готовы пойти на смерть за свою страну".

Музыкант отмечает, что на историю нельзя смотреть поверхностно. Поэтому нет никакого отдельного события, которое было бы знаковым для нас. Каждое - следствие предыдущих действий. Начиная со дня провозглашения независимости Украины до сих пор все события знаковые. Они и привели нас к тому, что имеем сейчас.

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"Страну нельзя любить за что-то. Ее нужно любить просто. Ты - украинец, ты здесь родился и вырос. Я чувствую и понимаю, что такое вибрация родной земли. Верю - место, где ты родился и вырос имеет определенную энергетику, формируют. Хочу жить среди украинцев. Это мое место силы, моего развития. Здесь чувствую себя дома".

А за то, что страна медленно движется вперед, не осознает ценность независимости, не ценит язык, не помогает армии, не понимает, какой враг у нас на пороге музыкант не любит страну.

"Ничего кроме тяжелого труда, пота и крови нас в будущем не ожидает. Для того, чтобы мы перешли точку невозврата, а мы ее еще не прошли, много нужно труда. Еще большое количество опасностей нас поджидают. А каждый новый день - продолжение борьбы Украини за свою независимость, а украинцев - за свою идентичность. Хотелось, чтобы я застал сильное государство. Но вряд ли", - добавляет Леньо.

Киев, как и в прошлом, будет отмечать День Независимости без парада. Впрочем, без марша и различных торжеств не обойдется. 23 августа в столице будут праздновать День Государственного флага, а 24 августа - День Независимости.

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23
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