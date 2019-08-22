"Независимость - это процесс, а не результат". Самое интересное в журнале "Країна"

Независимости добиваемся сегодня. Страна до сих пор борется - через войну, дипломатию, экономику. Это - процесс, а не результат. На повестке дня - возвращение территорий, - говорит в интервью "Країні" писатель Тарас АНТИПОВИЧ.

- К власти пришел многоголовый организм. Одна голова говорит так, другая - иначе. Мы не можем понять, что идет от президента, а что - от приближенных к нему. У них нет государственного инстинкта. Действуют с точки зрения пиара: важно лишь то, что может привлечь внимание широкого круга.

Украина развивается раскачиваниями. Проевропейский этап, затем - пророссийский, потом - опять проевропейский.

Наш народ быстро очаровывается. И еще быстрее разочаровывается. На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год.

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