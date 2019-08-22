"Независимость - это процесс, а не результат". Самое интересное в журнале "Країна"

 
Ексклюзивы
1/5
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Просмотров: 441
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1323
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 1809
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1755
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2124
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1944
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2340
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2070
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1422
Фото
Все фото
1
5
4
19
5
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Имеют недостатки - Генштаб отчитался о новых жилых модулях
Имеют недостатки - Генштаб отчитался о новых жилых модулях
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
Шерстяные тарелки и соус в обуви: фото самых странных подач блюд в ресторанах
Шерстяные тарелки и соус в обуви: фото самых странных подач блюд в ресторанах
Никогда не буду работать у отца-одиночки - украинка рассказала, как год жила в шведской семье
Никогда не буду работать у отца-одиночки - украинка рассказала, как год жила в шведской семье
Видео
Все видео
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Цель современного человека - заср*ть мир своим контентом - Антипович
Цель современного человека - заср*ть мир своим контентом - Антипович
На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович
На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович
Кортеж Зеленского возмутил украинцев
Кортеж Зеленского возмутил украинцев
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5508
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1944
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2340
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6858
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4781
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 558
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
четверг, 22 августа 2019 11:34

"Независимость - это процесс, а не результат". Самое интересное в журнале "Країна"

  Комментировать

Независимости добиваемся сегодня. Страна до сих пор борется - через войну, дипломатию, экономику. Это - процесс, а не результат. На повестке дня - возвращение территорий, - говорит в интервью "Країні" писатель Тарас АНТИПОВИЧ.

- К власти пришел многоголовый организм. Одна голова говорит так, другая - иначе. Мы не можем понять, что идет от президента, а что - от приближенных к нему. У них нет государственного инстинкта. Действуют с точки зрения пиара: важно лишь то, что может привлечь внимание широкого круга.

Украина развивается раскачиваниями. Проевропейский этап, затем - пророссийский, потом - опять проевропейский.
Наш народ быстро очаровывается. И еще быстрее разочаровывается. На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год.

 

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ

"Украина будет. Уничтожить ее никому не удастся. Речь идет только о цене, которую за это придется заплатить"
Виктор БЕДЬ, епископ

"Русский язык больше подходит, чтобы материться и проклинать"
Донна ТАРТТ, писательница

"Активного меньшинства украинцев достаточно, чтобы диктатуры падали"
Александр ЗИНЧЕНКО, историк

"Что хотят, то и делают. А народ страдает"

Владимир ГЛАДКИЙ, актер

"Пленному можно было выстрелить в голову, все аплодировали бы. Но в такой ситуации труднее - не убить"
Борис ГУМЕНЮК, поэт, военный

"У нас столько прав на ошибки, что пользуемся ими с удовольствием"
Павел ГУДИМОВ, музыкант, галерист

В правом ухе мальчиков была серьга

Владислав БОНДАРЕНКО, палеозоолог

Подробности читайте в журнале "Країна" №33 (486) от 22 августа 2019 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Независимость - это процесс, а не результат". Самое интересное в журнале "Країна"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Украина подписала исторический документ с Турцией

Отрубленную голову князя законсервировали в меду

Самое читаемое
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 39492
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 24417
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 20980
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
 Просмотров: 20251
В человеческом теле обнаружили новый орган
В человеческом теле обнаружили новый орган Просмотров: 18909
Общество
Люди застряли в лифте на 6 часов
Люди застряли в лифте на 6 часов Просмотров: 189
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
1
 1 Просмотров: 468
Дело "Роттердам+": суд снял арест с компьютерных доказательств
Дело "Роттердам+": суд снял арест с компьютерных доказательств 1 Просмотров: 45
Безвиз для украинцев расширили на одну страну
Безвиз для украинцев расширили на одну страну Просмотров: 414
Вступили в силу штрафы для евроблях
Вступили в силу штрафы для евроблях Просмотров: 702
Больше всего комментируют
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
Голосов: 43651
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua