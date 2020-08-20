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четверг, 20 августа 2020 12:01

Независимость - это получить свою ценность как государства

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Независимость - это получить свою ценность как государства
"Мы получили главную государственную ценность - свободу" - Богдан Петренко. Фото: Укринформ

Главный символ независимости - ее носители. Это поколение, которое уже выросло за эти 29 лет и которое не осознает себя частью другого государства. Для них независимость страны является безусловно важной.

Об этом Gazeta.ua сказал заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

"Независимость - это получить свою ценность как государства, имеющего собственный стержень.

Четверть века мы искали понимание, что такое украинцы. В 1991 году независимость была вызвана больше внешними факторами.Тогда национально-освободительное движение не достигло своего апогея. А нужно было, чтобы независимость осталась у каждого человека в сердце. Но сейчас, когда у нас произошли трагические события, забравшие огромное количество жизней патриотов, кажется, наконец можем называть себя нацией, потому что для нас является ценностью государство. События Революции достоинства 2014 года в значительно большей степени сыграли роль для обретения независимости, чем события 1991 года. Закрепили ее победами и поражениями. Для украинцев наконец выкристаллизировалась главная ценность - свобода. Она отличается от ценностей других восточных славян. Именно внутренняя свобода делает нас нацией. Это не то же самое, что не считать себя частью России. Это значительно больше", - говорит он.

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"Мне больше всего нравится в нашей стране, что, каким бы ни было мое мнение, я всегда могу его публично высказать", - говорит Богдан Петренко.

24 августа 1991 года Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. 1 декабря того же года его подтвердил украинский народ на Всеукраинском референдуме. 90,32% ответили "да".

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Дата
20
августа

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