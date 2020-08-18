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вторник, 18 августа 2020 17:01

Независимость – это ответственность за свой выбор

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Независимость – это ответственность за свой выбор
Лесь Кромпляс почувствовал, что Украина уходит от политики России в 2014-м. Фото: miro.medium.com

Независимость – в первую очередь это свобода выбора, свобода самоопределения, каким путем идти дальше. А еще это ответственность за свой выбор и способность активно участвовать в процессе создания государства путем демократических механизмов волеизъявления.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал украинский доброволец, военный журналист Олесь Кромпляс.

"Впервые я почувствовал, что Украина действительно независима, весной 2014 года, когда в стране начались перемены. Именно тогда были осуществлены первые шаги на удаление от просоветской политики России.

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Что касается символов независимости, я склонен искать их в прошлом и вдохновляться ими. В частности, собирательным образом для меня является освободительное движение 1880-1920 годов. Вдохновляюсь военными руководителями тех времен, о которых мы сейчас узнаем все больше. Восхищает, как они, несмотря на неустойчивое положение, мешанину политических движений, продолжали борьбу за независимость Украины. Это были сильные духом люди трудной судьбы.

Сознательное признание – "Это Украина" было всегда в моей голове, еще со времен, когда в 1991-м смотрел телевизор и видел живую цепь единения через всю страну. Конечно, во время Оранжевой революции, в 2014-м на Майдане Независимости.

Украина, которую я люблю – это ее люди, ее природа. Люблю, потому что все - это все мое. Поэтому и не уехал и не собираюсь: здесь есть много дел, я могу внести свой вклад и помочь изменениям к лучшему".

Независимость для Украины – это все без преувеличения. Благодаря ей сейчас можем свободно выбирать вектор движения, развиваться по собственному пути. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал политолог Виктор Бобыренко.

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Дата
18
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Голосов: 52746
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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