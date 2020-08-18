Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью

Виктор Бобыренко: главным событием для независимой Украины стала Революция достоинства. А именно 20 февраля 2014 года. В трагический день расстрелов протестующих на Институтской улице состоялся цивилизационный перелом для нашего государства. Фото: Reuters

Независимость для Украины – это все без преувеличения. Благодаря ей сейчас можем свободно выбирать вектор движения, развиваться по собственному пути.

Об этом в комментарии Gazeta.ua говорит политолог Виктор Бобыренко.

"Лично для меня независимость началась сразу 24 августа 1991 года. Однако для большинства украинцев это окончательно стало понятно в 1994 году, когда выбирали парламент. Тогда люди почувствовали, что голосуют не просто за какого-то директора обкома в колонии. Осознали, что выбираем свою власть для собственной независимой страны.

Для меня символом независимости являются все революции, которые состоялись, - "Украина без Кучмы", оранжевая, Революция достоинства. Именно тогда, находясь в гуще этих событий, понимаешь, что на твоих глазах творится история. Тысячи людей объединяются ради общей цели. Этот восторг можно сравнить с первой любовью. Никогда не испытывал ничего подобного. Именно во время революций видишь народное единение и силу в первозданном виде. Ведь до этого момента многие украинцы думали, что независимость свалилась на нас с неба. Мол, Союз распался, нам посчастливилось стать суверенным государством. Во время последней революции за свободу заплатили кровью. Такое не забывается", - считает эксперт.

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Эти события стали основными поворотными точками в нашей истории, говорит эксперт.

"Украинцы доказали себе и всему миру свою способность отстаивать собственные интересы и убеждения. Однако главным событием для независимой Украины стала Революция достоинства. А именно 20 февраля 2014-го. В трагический день расстрелов протестующих на Институтской улице состоялся цивилизационный разлом для нашего государства. Именно этот день стал точкой невозврата, когда все поняли, что так, как раньше, больше не будет. Тогда обратный путь в российские объятия исчез для нас навсегда. Украинцы наконец осознали, что Россия - это не братская страна, а экзистенциальный враг. Дальнейшее вторжение россиян на Донбасс и аннексия Крыма только подтвердили это.

Все сложности, которые Украина преодолела на своем пути к независимости и после 1991 года, наталкивают на мысль, что мы идем правильным путем. Медленно, с ошибками, но мы все же сделали выбор в пользу европейского будущего и отвернулись от РФ. Надеюсь, что где-то через 30 лет будем полноценным членом Европейского Союза и НАТО", - добавляет Виктор Бобыренко.

24 августа 1991 года провозгласили Акт Независимости Украинского государства.