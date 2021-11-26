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пятница, 26 ноября 2021 17:09

Невакцинированных служащих и соцработников начнут отстранять от работы

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Невакцинированных служащих и соцработников начнут отстранять от работы
Сотрудники будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Фото: pixabay.com

С 9 декабря невакцинированных против коронавируса госслужащих и сотрудников социальных организаций начнут отстранять от работы.

Увольнять работников из-за отсутствия прививки незаконно, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. В то же время за допущение невакцинированных к работе руководителя учреждения будут штрафовать на сумму от 34 тыс. грн.

"Если работник уклоняется или отказывается от Covid-прививки, то руководитель должен проинформировать его о правовых последствиях таких действий и отстранить от работы. Для этого руководитель составляет соответствующий акт и издает приказ или распоряжение, которое обязательно предоставляют для ознакомления лицу, которое отстраняют", - говорится в сообщении Минздрава от 26 ноября.

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Обязательной вакцинации против коронавируса на период действия карантина подлежат сотрудники:

- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

- учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений соцзащиты для детей, реабилитационных учреждений;

- предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Работники этих учреждений, которые на 9 декабря не будут иметь документа о прививке по крайней мере одной дозой Covid-вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от коронавируса или справки о противопоказаниях к прививке, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Согласно перечню, утвержденному приказом Минздрава от 4 октября, обязательной вакцинации подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных администраций и их подразделений, учебных заведений.

С 8 ноября по приказу Минздрава госслужащих и преподавателей начали отстранять от работы при отсутствии прививки. Таким гражданам не будут оплачивать больничные.

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26
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