"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог

Олег Саакян: идеальный варианту изменений к "Минску" - это, когда украинская сторона получает контроль над границей без каких-либо условий. Оптимальный - к моменту проведения местных выборов на оккупированных территориях. Есть еще возможный вариант. Это - взятие границы с Россией под контроль до выборов, но не самостоятельно. А совместно, например, со структурами ОБСЕ или миротворческими силами. Фото: ДТ

Краеугольным камнем Минских соглашений сейчас является вопрос о границе. В нынешнем тексте документа указано, что процесс получения контроля над ней начинается на следующий день после местных выборов на оккупированном Донбассе. Однако он может длиться десятилетиями. Это вообще не подходит нам. Нет никакой гарантии, что Россия когда-то отдаст контроль над границей Украине.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Олег Саакян.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что Украина готовит изменения к Минским договоренностям. Какие они могут быть?

- Ключевой вопрос, который актуализировался на фоне "нормандской встречи" - это тема границы. Именно по этой теме наша делегация будет пытаться продвигать изменения. То, что сейчас прописано в Минских договоренностях совершенно не удовлетворяет нашу сторону. Об этом говорил и президент Зеленский в Париже 9 декабря. Он в очередной раз поднял этот вопрос. Тот факт, что канцлер Германии Ангела Меркель возразила Путину и сказала, что текст "Минска" можно менять - прекрасный сигнал для нас. Стоит действительно сделать этот документ более гибкими и выгодными для Украины. Зато Кремль постоянно спекулирует контролем над границей, через которую на оккупированные территории попадают наемники, ресурсы, деньги из России. В своем интервью Кириллу Вышинскому после "нормандской встречи" Владимир Путин настаивал на том, что Украина не должна получить границу до местных выборов в ОРДЛО. Поэтому этот вопрос стал краеугольным камнем переговоров в Париже и Минского процесса как неотъемлемой части Нормандии. Киев понимает, что его необходимо решить и пытается это сделать. В Минских договоренностях очень нужно прописать такой механизм взятия границы под контроль, который бы нас устраивал.

Какие есть варианты этого механизма?

- Их несколько, все теоретически можем предлагать. Идеальный - это, когда украинская сторона получает контроль над границей без каких-либо условий. Оптимальный - к моменту проведения местных выборов на оккупированных территориях. Есть еще возможный вариант. Это - взятие границы с Россией под контроль до выборов, но не самостоятельно. А совместно, например, со структурами ОБСЕ или миротворческими силами.

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Чем опасен тот вариант, который сейчас прописан в Минский соглашениях и на котором настаивает Москва?

- Там декларируется то, что процесс получения контроля над границей начинается на следующий день после местных выборов на оккупированном Донбассе. Завершается же он после всеобъемлющего политического урегулирования конфликта. Это - ловушка. Такое урегулирование может длиться десятилетиями после местных выборов. Ситуация в Приднестровье является ярким примером. То есть нет никаких реальных гарантий, что Россия вообще когда-то отдаст Украине границу. В то же время местные выборы фактически легализуют российское присутствие на Донбассе, ведь они пройдут без соблюдения компонента безопасности. Не будут объективными.

Что делать, если россияне откажутся менять текст договоренностей?

- Именно поэтому стоит предлагать несколько вариантов. Нам очень важно изменить пункты Минских договоренностей о границе. Можем сначала настаивать на наиболее удачном формате изменений для Украины. Разумеется, россияне откажутся принимать такой сценарий. Но под давлением западных партнеров будет шанс найти компромиссный вариант. Если же Кремль будет откровенно саботировать любые изменения, то в очередной раз покажет миру и лидерам других стран свое нежелание договариваться. Это тоже будет полезно для украинской позиции.

Можем в ходе этого процесса привлечь в Минск США и Великобританию, как ранее говорил Зеленский. Как это бы повлияло на переговоры?

- При нынешних обстоятельствах эту идею пока вынесли за скобки. О ней прекратили говорить. Украина была бы не против привлечь к урегулированию войны на Донбассе Америку и Великобританию. Однако эти страны сами не демонстрируют большого желания становиться частью этого процесса. У них есть собственные внутренние проблемы - "Брекзит", предстоящие президентские выборы в США.

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Какая вероятность, что повторная встреча через четыре месяца произойдет? Что на нее будет влиять?

- Шансы, что состоятся новые переговоры так скоро 50 на 50. Если даже это произойдет, второму раунду Нормандии будут предшествовать серьезные баталии по поводу границы. Украина и Россия будут высказывать различные предложения. Встреча в Париже 9 декабря была итогом многосторонних переговоров, продолжавшихся в течение не одного месяца. Если до марта сторонам удастся договориться до чего-то серьезного - могут снова собраться на высшем уровне. Для нас главное стараться продавить наши интересы, не отступать от своей позиции.

Украина хочет подготовить план изменений к Минским соглашениям до следующей "нормандской встречи", запланированной на март 2020 года. Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников. Он убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы они сработали. Подготовленную редакцию договоренностей потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран. Во время "нормандской встречи" Ангела Меркель выступила за адаптацию Минских договоренностей к нынешним реалиям. Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции настаивал на неукоснительном выполнении Минских соглашений в закрепленной в них последовательности.