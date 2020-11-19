"Нет доверия, действия украинской власти не остались в незамеченными для Байдена" - Чалый

Валерий Чалый: Вопросы сотрудничества в энергетике, экономике, оборонной сфере - сравнительно легко решить, когда партнеры доверяют и уверены друг в друге. Фото: reuters

В отношениях Украины и США есть определенные проблемные тенденции, появившиеся на протяжении последнего года.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Нет контактов на высшем уровне. Владимир Зеленский так и не был в Вашингтоне. Надеюсь, встречу с Джозефом Байденом удастся организовать после его инаугурации.

Нужно восстановить диалог на ключевых направлениях. Наши министры обороны и финансов собирались поехать в США, но визиты не состоялись. Такие контакты на уровне министерств и департаментов - важны", - отмечает эксперт.

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По его словам, главная проблема в отношениях сейчас - дефицит доверия.

"Некоторые заявления и действия украинского руководства, открытие дел, в которых фигурирует фамилия Байдена, не остались незамеченными. Удастся ли все восстановить - не знаю. До прихода к власти Владимира Зеленского доверие устанавливалось годами. Вопросы сотрудничества в энергетике, экономике, оборонной сфере - сравнительно легко решить, когда партнеры доверяют и уверены друг в друге. Чем больше будет Америки в Украине, тем лучше обеим сторонам. Речь идет прежде всего об инвестициях и компании, а также о секторе безопасности и обороны", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Валерием Чалым читайте в журнале "Країна" от 19 ноября.

Джо Байден победил на президентских выборах в Соединенных Штатах. Получил 306 голосов выборщиков.