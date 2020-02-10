Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович

Антон Дробович: Тема Голодомора актуализировалась только с независимостью. До десятилетиями молчали. Фото: Тарас Подолян

Есть еще много тем, которые недостаточно оговорены в обществе.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит директор Институту национальной памяти Антон Дробович.

"Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в этой стране и не сопротивлялись тоталитарной машине? Далее анекдотов на кухне общественное недовольство не заходило. Должны признать свою ответственность за принятие преступлений? Большинство о них знали. Институт нацпамяти должен стимулировать диалог об этом", - отмечает Антон Дробович.



По его словам, непроговоренные большие трагедии, что произошли на территории Украины в советские времена.

"Например, Чернобыльская. Только сейчас из-за интереса мира к тем событиям открываем архивы, интересуемся подробностями.

В Украине был Холокост. Во время Второй мировой войны уничтожили 1,5 миллиона евреев, с которыми мы жили вместе тысячу лет. Во многих местах за этим молча наблюдали местные. В советское время не акцентировали на происхождении жертв Третьего Рейха. Просто писали "советские граждане". Фокус на трагедии конкретного этноса консолидировал бы его представителей в горести и сострадании", - считает глава УИНП.

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С Голодомором - та же история, отмечает Антон Дробович.

"Репрессивная система уничтожает миллионы. Одни живут в городах и нормально себя чувствуют, другие приползают из сел и умирают на улице от голода. Об этом нельзя было говорить, писать. Тема Голодомора актуализировалась только с независимостью. До этого десятилетиями молчали. Удивляет, когда спрашивают, почему украинцы постоянно поднимают эту тему. Потому что люди, которые жили рядом, массово умирали от голода. Их нельзя было даже оплакать.

Годами молчали и о депортации крымских татар, греков, болгар из Крыма. Закрывали глаза на сеть секретных сотрудников и стукачей КГБ. На систему репрессивной медицины в психиатрии", - добавляет он.

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте в журнале "Країна" от 13 февраля.