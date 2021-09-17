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пятница, 17 сентября 2021 08:53

Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
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Из-за ухудшения погоды в Украине объявили штормовое предупреждение.

Сегодня в ряде областей ожидаются ливни и сильные дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

"17 сентября в западных областях грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди. Объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Карпатах также пройдут сильные ливни, объявили второй уровень опасности, оранжевый.

Дожди прогнозируют в ряде областей
Фото: meteo.gov.ua
В большинстве северных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Украине объявили штормовое предупреждение

В большинстве северных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В субботу резкое похолодание придет в западные, северные и центральные области. Там температура воздуха днем опустится до +13...17°с. Ночью столбики термометров будут показывать + 8...14°С. Дожди и грозы 18 сентября ожидаются в большинстве областей. Осадки обойдут только Луганскую и Донецкую области.

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