Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение

Из-за ухудшения погоды в Украине объявили штормовое предупреждение.

Сегодня в ряде областей ожидаются ливни и сильные дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

"17 сентября в западных областях грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди. Объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Карпатах также пройдут сильные ливни, объявили второй уровень опасности, оранжевый.

Фото: meteo.gov.ua

В большинстве северных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В субботу резкое похолодание придет в западные, северные и центральные области. Там температура воздуха днем опустится до +13...17°с. Ночью столбики термометров будут показывать + 8...14°С. Дожди и грозы 18 сентября ожидаются в большинстве областей. Осадки обойдут только Луганскую и Донецкую области.