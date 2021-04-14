Неплательщикам алиментов заморозят счета - как будут арестовывать имущество должников

Арест на имущество можно накладывать только на основании решения суда. Фото: pixabay.com

Министерство юстиции Украины позволило исполнительным органам арестовывать банковские счета должников.

Это касается также неплательщиков алиментов и лиц, которые не погасили штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Счета заморозят после обращения государственных или частных исполнителей в финансовые учреждения. Средства автоматически снимут на погашение долгов, рассказал Gazeta.ua экономист Борис Кушнирук.

"Арест на имущество можно накладывать только на основании решения суда. Если у исполнителей оно есть, то это юридически законно. Никто не может лишить вас права пользоваться своим имуществом без вашего согласия, кроме суда. Исполнительная служба имеет право направлять запросы о наличии счетов в банках. Арест имущества лиц, которые имеют задолженность, вполне понятен и правилен", - говорит эксперт.

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Арестовать счета лиц, которые фактически не имеют долгов, не смогут, ведь все происходит на основании решения суда.

"Женщина не может просто пожаловаться на то, что человек не платит алименты, и попросить заморозить счета. Нет, прежде всего, суд должен вынести соответствующее решение. Это все не делается на словах. Также арест могут наложить только на сумму задолженности, ведь нелогично, когда у человека долга 10 тысяч, а арестовывают миллион. За рубежом действует такой же механизм", - пояснил Кушнирук.

Часть банков начала автоматически списывать долги украинцев по требованию исполнителей. Списать долги могут у людей, попавших в Единый реестр должников. Сейчас там 5,5 млн долгов.