Немцы хотят вывести "Северный поток-2" из-под под власти европейского законодательства

Нафтогаз может потерять более трех миллиардов долларов ежегодного дохода. Фото: ВВС

Сейчас трудно сказать наверняка, но вряд ли идею Немецкого правительства таки воплотят в жизнь. Берлин не сможет противостоять коллегиальному решению Европейского Союза.

Об этом Gazeta.ua говорит эксперт направления "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип, комментируя идею немецкой правящей коалиции. Она разработала новый закон, который должен защитить строящийся "Северный поток-2" от усиленных правил газовой директивы ЕС.

"Это - предполагаемый шаг. Немцы заинтересованы в российском газопроводе. Переживают, что Кремль не сможет договорится с Украиной", - объясняет он.

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По словам эксперта, из-за ограничений Евросоюза будущий "Северный поток-2" могли бы использовать только на 50 процентов.

"Такое правило уже действует в отношении наземного газопровода ОПАЛ, что является частью первого Северного потока. Уменьшает возможность его использовать вдвое.

Часть нового Потока тоже будет проходить над землей - это распространяет решение ЕС и на него", - объясняет Андриан Прокоп.

Если Германии удастся вывести "Северный поток-2" из-под действия запрета, это негативно повлияет на Украину, говорит эксперт.

"Наша газотранспортная система не будет нужна РФ, чтобы доставлять топливо в Европу. Поэтому Нафтогаз потеряет более трех миллиардов долларов ежегодного дохода", - добавляет он.

Россия получила разрешение от Дании на строительство в ее водах газопровода "Северный поток-2".