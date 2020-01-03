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пятница, 03 января 2020 09:14

Нельзя желать здоровья: православные отмечают Петров день

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Нельзя желать здоровья: православные отмечают Петров день
В народе праздник называют Днем Петра-Полукорма – потому что на третий день нового года половины домашних заготовок на зиму уже не было. Фото: UkrMedia

Сегодня, 3 января, верующие чтят память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра.

Петр родился во второй половине XIII века, пишет РБК-Украина.

В народе праздник называют Днем Петра-Полукорма – потому что на 3-й день нового года половины домашних заготовок на зиму уже не было.

До нового года в погребах было много овощей, солений и другой пищи. До Петрова дня запасы сокращались. Люди подсчитывали, что осталось. Пытались распределить их, чтобы еды хватило до урожая.

Для защиты дома от злых сил клали серебряный предмет на видное место. Таким предметом часто была маленькая ложечка.

Народные приметы 3 января. Погода в этот день определяла погоду на сентябрь. Если на Петра выпало много снега, то будет хороший урожай. Если снега мало и на улице холодно, то лето будет жарким и засушливым. Если 3 января эхо в лесу слышится далеко и четко, то скоро придут сильные морозы. Если снег до Петрова дня еще не выпал, значит – весь год будет тяжелым и с плохим урожаем. Если рассвет ярко-красный, значит – будет метель.

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Сегодня никому нельзя желать здоровья и счастья, потому что все сбудется наоборот.

Главным событием января для верующих станет Святвечер и Рождество Христово. Январь наполнен самыми большими православными праздниками года, пишет НВ. 6 января, четверг будет Святвечер. Заканчивается Рождественский пост. С восходом первой вечерней зари семья садится за праздничный стол и ест традиционные праздничные блюда. На столе должні быть 12 постных блюд – кутья, узвар, горох или фасоль, рыба, тушеная капуста, вареники, грибы. 7 января, пятница – Рождество Христово. 14 января, четверг – Обрезание Господне. 19 января, воскресенье будут отмечать Богоявление, или Крещение Господне. 25 января, пятница будет День великомученицы Татьяны, или Татьянин день. 31 января, в среду верующие будут праздновать день Святителей Афанасия и Кирилла, архиепископoв Александрийских.

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Дата
03
января

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