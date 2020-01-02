Какие церковные праздники отмечают в январе

Основное блюдо праздничного меню - запеченная индейка или утка. Перед началом трапезы семья благодарит в молитве Фото: ukrainianpeople.us

Главным событием января для верующих станет Святвечер и Рождество Христово.

Январь наполнен самыми большими православными праздниками года, пишет НВ.

6 января, четверг будет Святвечер. Заканчивается Рождественский пост. С восходом первой вечерней зари семья садится за праздничный стол и ест традиционные праздничные блюда. На столе должно быть 12 постных блюд - кутья, узвар, горох или фасоль, рыба, тушеная капуста, вареники, грибы. 7 января, пятница - Рождество Христово. 14 января, четверг - Обрезание Господне. 19 января, воскресенье будут отмечать Богоявление, или Крещение Господне. 25 января, пятница будет День великомученицы Татьяны или Татьянин день. 31 января, в среду верующие будут праздновать день Святителей Афанасия и Кирилла, архиепископoв Александрийских.

Рождество отмечают среди близких. Посещать церковь. Семья обязана посетить хотя бы одну из 3 праздничных служб. Первая начинается в полночь и воспевает единство Отца и Сына. Вторая - на рассвете и символизирует начало новой жизни. Третья - днем. Посвящена рождению Иисуса.

Основное блюдо праздничного меню - запеченная индейка или утка. Перед началом трапезы семья благодарит в молитве. Украшают дом венком из веточек сосны или елки. Его вешают на дверях или кладут в центре праздничного стола.

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Многодневный Рождественский пост, который начался 28 ноября 2019, закончится в Сочельник. Чем роскошнее стол на Рождество, тем богаче и сытнее будет следующий год.

25 декабря, христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. Украинцы в этом году в третий раз официально отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю: с 2017 года 25 декабря объявлено выходным днем. Ранее украинцы на государственном уровне праздновали Рождество только 7 января. Согласно Библии, в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа. В Вифлееме, в яслях, появился на свет Сын Божий. Весть о рождении Божьего Сына пастухам принесли ангелы. Позднее пришли волхвы-мудрецы с Востока, которые о появлении Мессии знали из легенд. Дорогу к городу им указала яркая звезда. Церковь считает, что рождение Христа открыло возможность спасения души и вечной жизни для каждого христианина.