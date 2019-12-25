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среда, 25 декабря 2019 10:28

Христиане западного обряда празднуют Рождество

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Сегодня, 25 декабря, христиане западного обряда отмечают Рождество Христово.

Украинцы в этом году в третий раз официально отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю: с 2017 года 25 декабря объявлено выходным днем. Ранее украинцы на государственном уровне праздновали Рождество только 7 января.

Согласно Библии, в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа. В Вифлееме, в яслях, появился на свет Сын Божий. Весть о рождении Божьего Сына пастухам принесли ангелы. Позднее пришли волхвы-мудрецы с Востока, которые о появлении Мессии знали из легенд. Дорогу к городу им указала яркая звезда. Церковь считает, что рождение Христа открыло возможность спасения души и вечной жизни для каждого христианина.

  Как праздник Рождество был провозглашен в 431 году во время Эфесского церковного собора. С тех пор Рождество ежегодно отмечают 25 декабря
Как праздник Рождество был провозглашен в 431 году во время Эфесского церковного собора. С тех пор Рождество ежегодно отмечают 25 декабря

По григорианскому календарю Рождество отмечают католическая церковь, протестантские церкви, а также поместные православные церкви: Константинопольская, Румынская, Антиохийская, Болгарская, Греческая, Александрийская, Кипрская, Финляндская, Албанская и Православная церковь в Америке.

Gazeta.ua собрала главные традиции и обряды празднования Рождества по григорианскому календарю.

В день Рождества проходят три богослужения. Первое символизирует единство Отца и Сына и происходит в полночь, второе проводится во время появления на свет новой жизни и происходит на рассвете, третье доносит символ рождения Иисуса Христа в сердца всех верующих, происходит днем.

Готовясь к Рождеству, верующие украшают дом яслями с фигурами рожденного Иисуса, его матери Девы Марии, волхвов. По дому расставляют соломенные композиции, омелу. Из года в год, дети своими руками изготавливают новогодние игрушки: животные, фонарики, сердечки, которые затем помещают на елку как украшение. Поэтому новогоднее дерево всегда разное.

  Готовясь к Рождеству, верующие украшают дом яслями с фигурами рожденного Иисуса, его матери Девы Марии, волхвов.
Готовясь к Рождеству, верующие украшают дом яслями с фигурами рожденного Иисуса, его матери Девы Марии, волхвов.

Рождественские символы:

Рождественский венок — вечнозеленый атрибут с четырьмя свечами, которые зажигают постепенно, чтобы осветить путь Господа.

Свечи — свет пламя способно разогнать темные силы и создать неповторимую атмосферу в доме.

Подарки — по преданию, дарителем долгожданных даров на Рождество может быть Иисус Христос, Святой Николай, волшебные гномы, Санта Клаус со своей оленьей упряжкой, ловкий невидимый человек.

Рождественский колокольчик — его звон приветствует появление на свет Христа и помогает разогнать злых духов в темноте.

Поздравительные открытки — с возникновением почты, появилась возможность поздравлять близких и друзей, которые в этот день не могут разделить с нами радость, так как находятся очень далеко. Компьютерные технологии сделали актуальными электронные поздравительные письма и открытки в честь праздника.

Рождественский банкет — все самые близкие собираются вместе за общим торжественным столом и угощаются разнообразными вкусными блюдами, а поскольку в этот день заканчивается строгий пост, все верующие с особым вкусом могут оценить приготовленное угощение.

У разных народов-разные блюда в этот день. Так, в Америке индейка с клюквенным соусом — главное и обязательное блюдо. В Литве готовят накануне праздника кутью, блюда из рыбы и другую нежирную пищу. В Дании жарят гуся или утку с яблоками, готовят рисовый пудинг и сладкую кашу из риса с добавлением изюма и корицы. В Австрии и Венгрии — наоборот, не готовят птицу, считая, что так может отлететь удача и счастье. В странах Скандинавии накануне праздника режут поросят, делают мясные копчености и варят солодовый напиток.

Приметы:

Если в канун Рождества будет метель – то будет ранняя листва.

Теплое Рождество – ранняя и теплая весна.

Если на Рождество очень холодно – то урожай в следующем году будет очень хорошим.

Снег на Рождество – к хорошему году.

Если начали звенеть рождественские колокольчики, где-то рядом злые духи.

Защитят вас от нечисти праздничные свечи, которые должны быть на любом столе в Рождество.

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В храмах Православной церкви Украины не будут проводить рождественские богослужения 25 декабря. Они в храмах ПЦУ запланированы на 6 января и 7 января, как и было ранее, сообщили в пресс-службе ПЦУ.

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Дата
25
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