Неизвестные захватили предприятие на территории нефтебазы

Фото: Нацполиция

В Николаеве группа неизвестных мужчин захватила частное предприятие на территории нефтебазы.

Инцидент произошел около 9:15 утра в Ингульском районе. О захвате сообщил представитель фирмы, информирует полиция Николаевской области.

По предварительной информации, требования сторон имеют гражданско-правовой характер.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и проверяют законность представленных сторонами документов.

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Отмечается, что впоследствии в полицию с заявлением по факту противодействия законной хозяйственной деятельности обратился директор частного предприятия.

По данному факту открыли уголовное провидження по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 206 УК "Противодействие законной хозяйственной деятельности.

На Ивано-Франковщине полицейские разоблачили мошенников, которые под видом социальных работников грабили пожилых людей. Злоумышленникипохищали золото и деньги, "работая под прикрытием" и предоставляя якобы социальные услуги, входили в доверие пожилых людей.