Неизвестные пытались разгромить украинские посольства в РФ

Ночью 12 июня 2015 года неизвестные имитировали нападение на посольство Украины в Москве.

В тот день около 22:30 сотня молодых людей подошли к учреждению на Леонтиевському переулке. Сразу подъехали 10 автобусов с бойцами ОМОН. После небольшой паузы и переговоров лидеров активистов с полицейскими, 20 человек неожиданно выбежали со стороны правоохранителей и, не встретив сопротивления, начали бросать яйцами в посольство.

Автор: unian.ua Украинские посольства в РФ забросали яйцами и камнями

В результате атаки часть яиц попала в автомобиле посольства, а часть - в мемориальную доску в память погибшим людям при взрыве в этом доме в 1919 году, что является памятником истории и охраняется российским государством.

После этого собравшиеся у дипмиссии начали скандировать "Не позволим осквернить наш флаг", "Не забудем, не простим". Через 3 мин молодежь разошлась.

Автор: unian.ua Украинские посольства в РФ забросали яйцами и камнями

Параллельно около 20 человек забросали здание генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Целились яйцами, камнями и помидорами. Также обливали стены зеленкой. Тогда разбили 17 окон и технику.

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Автор: unian.ua Украинские посольства в РФ забросали яйцами и камнями

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест по поводу нападений на дипломатические представительства Украины в России. Действия расценили как "сознательную провокацию против Украины".

"Требуем от российских властей немедленного всестороннего расследования, сурового наказания виновных в его совершении, а также компенсации причиненного материального ущерба. Обеспечение безопасности дипломатических и консульских учреждений Украины в Российской Федерации и их персонала является прямой обязанностью российской власти", - сказали в МИД.

В Киеве у российского посольства состоялась акция "Тризна по погибшим в российско-украинской войне". Ее организовал ряд активистов. Акция посвящена нескольким событиям. В частности, очередной годовщине первой победы ВСУ в битве за Донецкий аэропорт. Участники акции также почтили погибших военных и добровольцев, отдавших жизнь в борьбе со страной-агрессором. Во время акции устроили перформанс "Сожжение Кремля".